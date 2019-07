De Răzvan Mihalașcu,

UPDATE – ora 17.55: Acesta a susținut o conferință de presă, după desemnarea sa, în care a spus că acum în PSD „bântuie un aer defetist”, social-democraţii propunându-şi cel mult un candidat propriu care să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, spre deosebire de ALDE care îşi doreşte să câştige cursa pentru Palatul Cotroceni.

El a mai spus că un candidat comun PSD-ALDE ar fi trebuit desemnat pe baza rezultatelor studiilor sociologice.

Dintre alegătorii noştri, peste 59% consideră că este utilă o candidatură comună. Peste 80% din alegătorii PSD-ALDE consideră că această candidatură ar trebui să fie legată de persoana mea, (…) pentru că trebuie să avem o candidatură care să întrunească cele mai mari şanse de succes la viitoarea loterie pentru alegerile prezidenţiale”, a declarat Tăriceanu, miercuri, după şedinţele forurilor de conducere ale partidului în care a fost desemnat şi validat, prin vot, candidatul ALDE în cursa pentru Cotroceni.

El a precizat că, la un moment dat a existat ca variantă de lucru susţinerea unei candidaturi comune PSD – PRO România – ALDE, dar nu a putut fi materializată pentru că PSD îşi doreşte propriul candidat.

Tăriceanu susține că la discuţiile pe care ALDE le-a avut cu PSD, cei din urmă ar fi dat mereu acelaşi răspuns: PSD este un partid prea mare ca să nu aibă propriul candidat.

„A nu avea propriul candidat nu înseamnă că partidul este mai mic, dar doamna Dăncilă mi-a spus că preşedinţii de organizaţii, colegii din PSD susţin că domnia sa trebuie să fie candidat. Nu putem decât să luăm act de acest lucru”, a adăugat.

Călin Popescu-Tăriceanu:

Călin Popescu Tăriceanu a scris și un mesaj, pe pagina sa de Facebook, prin care își justifică decizia de a candida la alegerile prezidențiale: „Nu candidez pentru a face figură frumoasă în turul întâi, ci pentru a mă bate de la egal la egal cu Klaus Iohannis”, este mesajul princiapl al postării sale.

„Personal, mă consider un politician cu experiență: am fost deputat, senator, ministru, vicepremier, prim-ministru, președinte de Senat, vicepreședinte de partid european, am condus partide, am fondat partide, la putere ori în opoziție, am contribuit la alcătuirea primei Constituții post-comuniste, am simțit și gustul victoriilor și pe cel al înfrângerii”, a mai scris el.

În conferința sa de presă de azi, a avut și cuvinte de mulțumire pentru colegii săi.

„Am avut o lungă discuţie cu colegii mei, o lungă dezbatere, în care le-am prezentat câteva dintre consideraţiile care au stat la baza deciziei de a mă înscrie în această cursă electorală. Le mulţumesc foarte mult colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o”, a afirmat Tăriceanu, într-o conferinţă de presă



UPDATE – ora 16.15: Biroul Politic Executiv al ALDE l-a desemnat pe preşedintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, drept candidatul formaţiunii politice la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, au informat surse politice.

Propunerea Biroului Politic Executiv urmează să fie validată, tot miercuri, prin vot, de Delegaţia Permanentă Naţională a ALDE.

Conducerea ALDE s-a reunit miercuri, la Parlament, în ședințele Biroului Politic Executiv (BPEx) şi Delegaţia Permanentă Naţională (DPN), pentru a-şi alege candidatul la prezidenţiale, relatează Mediafax.

Varujan Vosganian declarase anterior că ALDE îl va desemna mai mult ca sigur pe Călin Popescu Tăriceanu candidat la prezidențiale, având în vedere că PSD a desemnat-o marți pe Viorica Dăncilă pentru un mandat la Palatul Cotroceni.

Vicepreședintele ALDE a precizat că este mirat de faptul că Viorica Dăncilă vorbește despre responsabilitate, în condițiile în care PSD a încălcat procedura desemnării candidatului la prezidențiale, notează sursa citată.

Vosganian a afirmat că guvernarea va merge mai departe, însă ALDE și-a pierdut încrederea în partenerul de coaliție.

Deputatul ALDE consideră că Viorica Dăncilă a intrat în competiția pentru prezidențiale, fără a fi legitimată de vreun sondaj de opinie.

FOTO: Facebook.com

Citeşte şi:

Dăncilă este o bucurie pentru PNL și USR-PLUS și o insultă pentru votanții PSD