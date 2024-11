Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, în turul doi al alegerilor prezidenţiale 2024, conform primelor rezultate exit poll

Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, în turul doi

Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu și candidatul Uniunii Salvați România (USR), Elena Lasconi au reușit să strângă cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, potrivit exit poll.

Marcel Ciolacu – 25%, Elena Lasconi – 18%, Călin Georgescu – 16%, George Simion – 15%, Nicolae Ciucă – 14%, Mircea Geoană – 5%, Kelemen Hunor – 4%, Cristian Diaconescu – 2%

Românii au votat pe 24 noiembrie pentru a alege președintele țării pentru următorii 5 ani, în primul tur de scrutin.

Secțiile de votare au fost deschise de la ora 7:00 până la ora 21:00. Însă, alegătorii care se află într-o secție de votare și cei aflați la coadă în fața secției au putut să își exercite dreptul la vot până la ora 23:59.

Pe buletinul de vot au apărut numele a 14 candidați, validați de Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2024.

În primul tur de scrutin au concurat:

Elena Lasconi – USR George Simion – AUR Marcel Ciolacu – PSD Nicolae Ciucă – PNL Kelemen Hunor – UDMR Mircea Geoană – independent Ana Birchall – independent Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie Ludovic Orban – Forța Dreptei Călin Georgescu – independent Cristian Diaconescu – independent Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Recomandări Cadoul Înaltei Curți pentru impostorii din decembrie 1989: Judecătorii îi ajută pe Ion Iliescu și pe oamenii săi să-și păstreze certificatele de revoluționari

Reamintim că, luni seară, pe 18 noiembrie, cu doar câteva zile înainte de alegeri, Ludovic Orban a spus că se va retrage din cursă, pentru a o susține pe Elena Lasconi. Deși Ludovic Orban și-a anunțat retragerea, numele său a rămas pe buletinul de vot.

Asta pentru că legea prevede că retragerea este posibilă doar până la data rămânerii definitive a candidaturilor, termen care expirase la data anunțului.

Cum se votează în turul doi

Al doilea tur de scrutin este programat pentru 8 decembrie 2024.

În această rundă vor candida doar cei care au obținut primele două poziții în topul preferințelor alegătorilor, respectiv, Marcel Ciolacu (PSD) și Elena Lasconi (USR). Asta pentru că nici unul din candidați nu au obținut mai mult de 50% din voturi în primul tur.

În al doilea tur, câștigător va fi candidatul care primește cele mai multe voturi, indiferent de ce procent obține.

Mandatul președintelui Klaus Iohannis se va încheia pe 21 decembrie. O persoană poate ocupa această funcție pentru maximum două mandate, care pot fi consecutive, potrivit legii.

O femeie votează. Foto: Hepta

Recomandări Cât de greu au câștigat femeile din România dreptul la vot. Sfatul pentru „candidații în rochie”: „Să se bucure de fericitul privilegiu de a nu fi amestecate în luptele partidelor”

Cine este Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu este premierul României din iunie 2023 și președintele Partidului Social Democrat (PSD) din noiembrie 2019.

S-a născut pe 28 noiembrie 1967, în Buzău, și este căsătorit cu Roxana Ciolacu. Are un fiu, Andrei Filip, absolvent al Facultății de Medicină în 2024.

Ciolacu a absolvit Liceul „Mihai Eminescu” din Buzău în 1986 și, conform CV-ului său, a obținut o licență în Drept la Universitatea Ecologică din București.

Studiile sale au generat controverse, întrucât universitatea a declarat că și-a finalizat examenul de licență abia în 2004. De asemenea, a urmat cursuri postuniversitare și un master în management public la SNSPA.

Cariera sa profesională a început la stat, imediat după Revoluție, iar ulterior a lucrat și în mediul privat.

În plan politic, s-a alăturat Frontului Salvării Naționale (FSN) în 1990, avansând treptat în ierarhia PSD. A fost viceprimar al Buzăului, vicepremier al României și președinte al Camerei Deputaților.

Din 2020 este liderul PSD, fiind reales în 2024. Numirea sa ca premier a venit ca parte a rotației guvernamentale convenite cu PNL.

De-a lungul carierei, Ciolacu a fost implicat în mai multe controverse, printre care legături cu Omar Hayssam și acuzații legate de certificatul său de revoluționar.

Recomandări Ce așteptări au românii de la noul președinte al țării: „O viață mai bună, cum era și înainte / Să facă ceva!”

Recent, Marcel Ciolacu a fost acuzat că a zburat, alături de alte nume importante din partid, cu un avion privat închiriat și plătit de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Politicienii au negat acuzațiile.

Ce a promis Marcel Ciolacu în campania electorală

În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Ciolacu a propus un program axat pe creșterea veniturilor, dezvoltarea infrastructurii și reindustrializarea țării, atrăgând atenția prin promisiuni de reforme economice și sociale.

„Am pregătit acest plan pentru România, un set de priorități naționale cu cinci obiective fundamentale: creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate și, nu în ultimul rând, respect pentru românii din diaspora”, a afirmat premierul PSD la lansarea programului său politic.

În programul de guvernare lansat de PSD sunt incluse următoarele măsuri:

menținerea impozitului pe profit la 16%;

menținerea impozitului pe venit la 10%;

cota generală de TVA va rămâne „înghețată” la 19%;

impozitele pe proprietate rămân la valorile din prezent; menținerea pragului de impozitare la 500.000 de euro pentru microîntreprinderi.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu. Foto: Hepta

Cine este Elena Lasconi

Elena Lasconi s-a născut pe 20 aprilie 1972, în Hațeg, județul Hunedoara. Este economist, jurnalist și politician.

A absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva. A urmat Universitatea Ecologică din Deva, specializarea Economia Turismului și Comerțului Internațional. În 2001 și-a luat licența la ASE București.

Elena Lasconi este căsătorită cu avocatul Cătălin-Teodor Georgescu din 2012, fiind la a doua căsătorie. Are o fiică din prima căsătorie, Oana, stabilită în Franța. Relația lor a fost marcată de un scandal public în 2023, generat de votul Elenei la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Fiica sa, care susține comunitatea LGBTQ+, a criticat-o aspru.

Cariera sa a început în presă, ca realizator radio la Hațeg, și a continuat la Pro TV, unde a activat între 1996 și 2020. În televiziune, a deținut diverse funcții, inclusiv reporter, producător și corespondent de război.

În 2018, s-a înscris în USR, iar în 2020 a devenit primar al municipiului Câmpulung Muscel. La alegerile locale din 2024, a obținut al doilea mandat cu 71% din voturi.

În cariera politică, Lasconi a promovat teme precum reducerea taxelor pe muncă, reforma justiției și investițiile în educație și sănătate.

Totuși, declarațiile ei despre familia tradițională și diaspora au generat controverse. Unele afirmații despre politica externă au fost catalogate drept gafe.

Elena Lasconi, USR

Ce a promis Elena Lasconi în campania electorală

Elena Lasconi a promovat în campania electorală pentru Alegerile Prezidențiale din 2024 un program orientat spre reforme sociale și economice, axat pe modernizarea statului.

„Lucrurile sunt foarte simple: ne dorim un stat pentru popor și nu popor pentru stat, că romanii să se simță respectați în țăra lor, atât cei din țară, cât și din diaspora, am vorbit despre reformarea justiției. În ultimii ani a fost călcată în picioare justiția în țară, am vorbit de tăierea taxelor pe muncă. Suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii, asta înseamnă că muncim și tot săraci suntem. Am vorbit despre sănătate și o reformă în educație pe bune”, a spus Lasconi, la lansarea programului său de țară la prezidențiale.

Ea a subliniat că românii nu ar trebui să depună eforturi zilnice pentru a avea acces la școli sau spitale de calitate.

Al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2024 din România are loc pe 8 Decembrie.

Rezultate Exit poll alegeri prezidențiale 2024 – turul I – cine intră în turul 2. Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale potrivit BEC!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News