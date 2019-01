Yudi Pineda a început filmările pentru filmul ei de debut produs de compania americană de filme pentru adulţi BangBros, cu sediul în Miami. Pineda a devenit celebră după ce a povestit că a renunţat la straiele călugăreşti după ce s-a îndrăgostit de proful ei de religie.

Recent, ea a fost contactată de producătorul executiv de la BangBros Cullen McRae şi a fost convinsă de debuteze în industria XXX americană.

Yudi avea 10 ani când a intrat la mănăstire, iar la 18 ani viața ei s-a schimbat radical. „Am fost la o școală care era vizitată de măicuțe și mi-a plăcut atât de mult ce am văzut că mi-am dorit să urmeaz și eu această cale”, a povestit tânăra columbiancă.

„La început când am făcut asta m-am simțit groaznic, dar acum nu mă mai simt așa. Continui să merg la biserică, la slujbe și să mă confesez, dat fiind că toată ziua am de-a face cu goliciunea, masturbarea, pornografia. Nu consider că fac nimic rău, pentru niciun bărbat nu mă atinge”, a afirmat columbianca.

Citește și

Adevărul despre ruptura dintre Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh. Dezvăluirile omului care a lucrat pe platourile de filmare cu marele regizor și cascadorul lui preferat