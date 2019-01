Colaboratori la filmul „Dacii” din 1967, primul lungmetraj regizat de Sergiu Nicolaescu și, totodată, întâia peliculă în care au jucat și cascadori profesioniști, cei doi au lucrat și la „Mihai Viteazul”, care a avut premiera în 1971.

La finalul filmului, Sergiu Nicolaescu s-a arătat nemulțumit de cascadoriile executate de Szobi Cseh, care, între altele, în acea peliculă depășise recordul mondial, executând o cădere de la 13 metri fără protecție la aterizare!

„La premontaj, Sergiu ne-a chemat pe mine și pe Szobi. S-a mai uitat o dată, împreună cu noi, la toate cascadoriile pe care le-am executat în această peliculă, apoi l-a luat pe Szobi deoparte și i-a spus, supărat: „De ce ai stricat materialul? Tu te uiți mereu unde calci, unde sari, stai cu ochii aproape numai pe jos! Nu-mi place cum au ieșit cascadoriile. Cu mine nu mai faci film!”, a dezvăluit, pentru Libertatea, Vasile Popa.

În vârstă de 72 de ani, cascadorul cu cele mai multe filme la activ din România a continuat: „Eram prieten la cataramă cu Szobi. Îl luasem o perioadă și la mine acasă, pentru că, atunci când a ajuns în București, nici nu avea unde să doarmă. Evident, pe Szobi l-au marcat vorbele lui Sergiu. A fost extrem de supărat după acest eveniment, dar n-a avut ce să facă, Sergiu avusese ultimul cuvânt”.

Această lovitură nu l-a doborât însă pe Szobi Cseh. La scurt timp, s-a căsătorit cu actrița Ioana Bulcă, pe care cunoscuse chiar la filmările pentru „Mihai Viteazul”.

„Eram un provincial nepriceput cu femeile. M-am dus pentru 60 de minute la ea și a durat șase ani ca să scap. Din șase ani, cât am fost căsătoriți, am stat doar vreo trei împreună, fiindcă fugeam încontinuu, era egocentristă, geloasă, nu puteam să fac nimic”, dezvăluia, după mult timp, Szobi Cseh în Formula As.

Rămas fără serviciu, Szobi a fost angajat, cu ajutorul soției, la Buftea. „După ce s-a mutat acasă la Ioana Bulcă, a trebuit să-și caute de lucru. Cu ajutorul ei a fost angajat o perioadă ca pirotehnist la Buftea. Apoi s-au despărțit, iar Szobi și-a continuat drumul său în cascadorie”, a conchis Popa.

Szobi Cseh a fost primul metodist (maistru de lupte) angajat în cadrul Studioului Cinematografic București și apoi în Centrala România Film – Centrul de Producție Cinematografică.

Cascadorul Szobi Cseh a murit în 2014, la 71 de ani, ca urmare a cancerului osos de care suferea.

Sergiu Nicolaescu a decedat în ianuarie 2013, la vârsta de 82 de ani.

Pelicula „Mihai Viteazul” a avut un mare succes de casă, fiind al treilea cel mai vizionat film românesc din istorie. De asemenea, „Mihai Viteazul” s-a clasat în anul 2009 pe locul 3 în topul IMDb la categoria film istoric din toate timpurile și din întreaga lume, menținându-și această poziție vreme de trei ani.

Rolul cu care s-a identificat Szobi Cseh nu i-a fost de Sergiu Nicolaescu

Cu toate că a mai colaborat sporadic cu Sergiu Nicolaescu în scenele de lupte, regizorul nu i-a mai dat roluri lui Szobi Cseh în filmele sale după „Mihai Viteazul”.

În schimb, Szobi Cseh a ajuns să fie identificat cu Buză de iepure, personajul pe care l-a interpretat magistral în filmele „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben” sau „Misterele Bucureștilor”, regizate de Doru Năstase.

„Pe Szobi l-a luat Doru Năstase, care fusese regizorul secund al lui Sergiu Nicolaescu la filmul «Mihai Viteazul». A avut acele roluri care i-au adus și porecla de Buză de iepure”, a precizat Vasile Popa.

Interesant este că, înaintea lui Szobi Cseh, Doru Năstase se gândise să-i dea rolul lui Vasile Popa, dar cascadorul l-a refuzat categoric!

„Doru a vrut să-mi dea mie rolul lui Buză de iepure, dar l-am refuzat. I-am zis: «Nu dau vrabia din mână pe cioara de pe gard!». Știam că Sergiu Nicolaescu s-ar fi supărat dacă îl anunțam că vreau să joc într-un film de-al lui Doru Năstase, așa că am rămas cu Sergiu. Iar regizorul m-a distribuit în toate filmele sale, strângând peste 200 de pelicule, foarte multe ale lui Sergiu Nicolaescu”, ne-a mai mărturisit Vasile Popa.

Doru Năstase a murit în 1983, la 50 de ani. Organizator al manifestației de 1 Mai din 1983, Năstase a primit cu o noapte înainte de eveniment telefon de la partid să modifice toată derularea manifestării și, panicat, din cauza lipsei timpului pentru a pune în practică sarcina trasată, a făcut infarct!

Szobi Cseh: „Sergiu ar merita să i se facă mai multe statui”

Szobi Cseh a recunoscut că relația sa cu regizorul Sergiu Nicolaescu a fost una cu multe discuții în contradictoriu. Totuși, cascadorul l-a respectat enorm de pe regizorul cel mai prolific din cinematografia românească. „Cu Sergiu m-am certat de foarte multe ori, pe motive profesionale, dar ne-am respectat enorm. Sergiu ar merita să i se facă mai multe statui pentru contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea cinematografiei românești. Cea mai mare calitate a lui Sergiu era tenacitatea. Îl vedeai că stă o zi întreagă doar cu un iaurt și două cornuri. Seara, când lumea mai stătea la un șpriț, el se ocupa de hârtiile pentru a doua zi. Se culca ultimul și se trezea primul”, a dezvăluit Szobi Cseh în cartea „Din jurnalul unui cascador” a lui Aurel Grușevschi.

