A lăsat mănăstirea și se dezbracă pe internet | FOTO

Yudy Pineda a fost credincioasă de mică. Timp de opt ani, columbianca în vârstă de 28 de ani, a fost la o mănăstire din Uraba, pentru a-și urma vocația de călugăroiță.

„Am fost la o școală care era vizitată de măicuțe și mi-a plăcut atțt de mult ce am văzut că mi-am dorit să urmeaz și eu această cale”, a povestit tânăra columbiancă.

Avea 10 ani când a intrat la mănăstire, iar la 18 ani viața ei s-a schimbat radical. S-a îndrăgostit de un profesor care preda religios copiilor. Acela a fost momentul în care și-a dat seama că viața la mănăstire nu este pentru ea.



Yudi s-a mutat ulterior în Medelin, unde a cunoscut un bărbat pe nume Juan Bustos, care a inițiat-o în într-o altă lume. A învățat-o să se dezbrace în fața camereleor pe web.

„La început când am făcut asta m-am simțit groaznic, dar acum nu mă mai simt așa. Continui să merg la biserică, la slujbe și să mă confesez, dat fiind că toată ziua am de-a face cu goliciunea, masturbarea, pornografia. Nu consider că fac nimic rău, pentru niciun bărbat nu mă atinge”, a afirmat columbianca.

Yudi Pineda câștigă 2.500 de dolari pentru 40 de ore de muncă timp de 15 zile pe lună.

