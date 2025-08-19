ÎCCJ plătește 182.000 de euro lunar

ÎCCJ s-a mutat în sediul închiriat de la CCIR din bulevardul Octavian Goga din Capitală în luna iulie a anului 2023, sediul instituției de pe strada Batiștei fiind în renovare. Lunar, Înalta Curte plătește chirie 182.059,82 de euro inclusiv TVA, servicii și utilități, către Camera de Comerț și Industrie a României pentru sediul temporar, potrivit unui răspuns al ÎCCJ la solicitarea G4Media.ro.

Așadar, ÎCCJ a plătit deja peste 4,3 milioane de euro pentru chiria celor 24 de luni. De asemenea, în răspunsul citat, din august până în decembrie 2025, ÎCCJ va mai achita alte peste 910.000 de euro.

Omul de afaceri Mihai Daraban conduce Camera de Comerț și Industrie a României.

Suma plătită lunar de CSM

De asemenea, pentru cele două sedii ale sale din Calea Plevnei, București, în care funcționează încă din 2005 și 2014, Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro, potrivit unui răspuns oficial al CSM la solicitarea G4media.ro.

Pentru sediul principal din Calea Plevnei 141B, CSM plătește aproape 34.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 3.415 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 9,9 euro fără TVA.

Pentru sediul secundar din Calea Plevnei 139, CSM plătește lunar aproape 5.900 de lei chirie pentru un spațiu de 785 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 7,5 de euro fără TVA.

