Într-o postare pe blog, Bigham, profesor de știința computerului și tată a trei copii, povestește că a găsit o cameră într-un colț al sufrageriei în a doua zi de cazare. A doua cameră a fost descoperită în baie, mai târziu.

El a făcut o plângere către Airbnb, însă compania a declarat inițial că proprietarul apartamentului are tot dreptul să instaleze camere în locuința lui, chiar dacă acestea sunt oferite spre cazare prin aplicație. Totodată, compania a mai argumentat în răspuns că dispozitivele de filmat au fost cuprinse în fotografiile postate în anunțul de prezentare a apartamentului.

check out this picture from an @Airbnb I recently stayed at in Seattle — notice anything concerning?

if you manage to spot it, that’s great, because Airbnb considers this photo to be proper disclosure… 1/n pic.twitter.com/gj9XFcaZoe

— Rogue P. Bigha?!! (@jeffbigham) January 15, 2019