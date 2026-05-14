„Se poate spune că pregătirile pentru vizită aproape că s-au încheiat, suntem în faza finală. Aceasta va avea loc în curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit lui Peskov, vizita este pregătită de ministrul rus de Externe Serghei Lavroov, care s-a întâlnit cu Xi Jinping la jumătatea lunii aprilie, la Beijing.

Vladimir Putin a declarat acum câteva zile că intenționează să se deplaseze la Beijing pentru a-l convinge pe Xi Jinping să cumpere mai multe gaze și mai mult petrol din Rusia. „Voi fi foarte mulțumit dacă vom reuși să rezolvăm această problemă în timpul vizitei”, a spus liderul rus, în condițiile în care Statele Unite au propus, de asemenea, Chinei să cumpere petrol american.

Putin și Xi s-au întâlnit de peste 40 de ori din 2013, ultima întrevedere dintre cei doi având loc în septembrie 2025, la Beijing.

Liderul chinez Xi Jinping l-a găzduit joi pe președintele american Donald Trump în cadrul unui summit bilateral de cel mai înalt nivel pe plan mondial.