Restricții temporare de peste o lună pe podul suspendat peste Dunăre

Pe podul suspendat peste Dunăre, până la data de 30 iunie, se execută lucrări de remediere, frezare și așternere a îmbrăcămintei bituminoase pe DN 2S, între km 4+500 – 6+600, pe calea 2 de rulare a podului suspendat peste Dunăre. Au fost instituite, astfel, mai multe restricții temporare.

„Traficul rutier va fi închis total pe calea 2 (Tulcea-Brăila), între km 7 (stația de taxare) și km 3 (sediul C.I.C. Brăila). Circulația va fi deviată pe calea 1 (Brăila-Tulcea) și se va desfășura în ambele sensuri”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricții pe DN1, sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești

Restricții de trafic sunt instituite și pe DN1, sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești. Lucrările de reparații la partea carosabilă au termen de finalizare data de 14 iunie 2026.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunțat că începând cu data de 13 mai 2026, circulația autovehiculelor este restricționată pe prima bandă a DN 1, sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, pe tronsonul kilometric 99 – 99+550 de metri, localitatea Bănești, județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile.

De asemenea, începând cu 18 mai, vor fi impuse restricții de trafic și pe banda nr. 1 a sensului de mers Ploiești către Brașov, pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale. Ambele măsuri vor fi ridicate pe dată de 14 iunie.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu multă atentie, asigurându-se temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu efectueze depășiri riscante sau alte manevre periculoase, să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să permită frânarea în condiții de siguranță și să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, adoptând o conduită prudentă pe tot parcursul traseului!”, a transmis Centrul Infotrafic.

Restricții de trafic pe autostrada de centură A0

CNAIR instituie restricții de circulație timp de o săptămână și pe Autostrada de centură A0. Măsură este în vigoare de joi, 14 martie și până pe 20 mai, ora 23:30.

Restricțiile de circulație de pe Autostrada de Centură a Capitalei- A0 se instituie pe Calea 1, sensul de deplasare spre A1 Pitești – banda 1, în zona km 74+876.

CNAIR precizează că măsura este necesară pentru lucrări de reparații la partea carosabilă, la pasajul care supratraversează DN5, pe banda marginală a autostrăzii: frezarea sistemului rutier; refacerea hidroizolației; așternerea mixturilor asfaltice.

Circulația se va desfăsura, în această perioadă, pe banda alăturată zonei mediane (banda 2) și pe banda de decelerare a autostrăzii.