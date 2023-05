„Ancheta preliminară arată că şoferul ar fi lovit intenţionat barierele de securitate din Piaţa Lafayette”, a declarat pe Twitter Anthony Guglielmi, şeful departamentului de comunicare al Serviciului secret american, care a precizat că vehiculul de transport fusese închiriat de suspect.

Chris Zaboji, un martor al accidentului, a postat pe reţelele sociale o scurtă înregistrare video în care se vede cum camionul intră în barajul de securitate. După ce s-a izbit o dată, şoferul a lovit barierele şi a doua oară, a spus el.

Anchetatorii au găsit un steag cu svastică nazistă care se pare că provenea din interiorul camionului, a declarat un martor pentru Reuters.

#UPDATE: The secret service has just pulled what appears to be a swastika flag from the cab of a U Haul truck that rammed the fence at Lafayette Square in front of the White House. pic.twitter.com/e1BMCgDJLo