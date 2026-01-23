Camion românesc, pericol pe șosele în Olanda

Poliția olandeză a confiscat, duminică, 19 ianuarie, un camion românesc în urma unui control efectuat în localitatea s-Gravenzande. Ceea ce a început ca o verificare privind un posibil vehicul furat s-a transformat într-o descoperire a numeroase încălcări grave, atât tehnice, cât și administrative. Starea camionului era atât de proastă, încât acesta reprezenta un pericol real pe drumurile publice.

Agenți ai echipei de poliție Westland au observat camionul în trafic și au primit un semnal potrivit căruia vehiculul figura ca fiind furat.

După oprirea ansamblului rutier, verificările suplimentare au arătat că, de fapt, compania de transport nu efectuase la timp plățile către firma de leasing, motiv pentru care vehiculul fusese declarat dispărut.

Patronul l-a anunțat furat, ca să nu mai plătească leasingul

Având suspiciuni legate de starea tehnică a camionului, polițiștii au solicitat intervenția echipei de trafic din Haga pentru o inspecție amănunțită.

În urma verificărilor, au fost descoperite mai multe defecțiuni grave.

Camionul prezenta o pierdere de aer la sistemul de frânare, o defecțiune la sistemul ABS, iar mai multe anvelope erau avariate. În cazul uneia dintre roți, uzura era atât de avansată încât structura metalică internă a anvelopei era vizibilă.

TIR-ul a fost confiscat de poliția olandeză

Pe lângă starea tehnică precară, nici documentele nu erau în regulă. Licența de transport era expirată, iar șoferul încălcase prevederile privind timpii de conducere și de odihnă, conform legislației muncii.

Poliția a intervenit imediat pentru a elimina situația periculoasă. Împotriva companiei de transport din România a fost întocmit un proces-verbal pentru licența expirată, iar pentru încălcarea regulilor privind timpii de conducere a fost emis un raport de sancționare.

Șoferul a primit, la rândul său, un proces-verbal pentru sistemul de frânare necorespunzător și pentru anvelopele aflate într-o stare periculoasă. Capul tractor a fost confiscat de poliție.

Cazul este gestionat în continuare de echipa Westland, care se va asigura că vehiculul va fi returnat proprietarului de drept, compania de leasing.

La începutul anului, un șofer român a vrut să intre în țară cu o mașină de 31.000 de euro, dar poliția de frontieră a confiscat-o. Autoturismul figura în bazele de date internaționale ca fiind furat din Franța.

