Consultații și screeninguri pe litoral

Campania, ajunsă la cea de-a cincea ediție, a fost realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD), Societatea Română de Endocrinologie (SRE), Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Numărul total al consultațiilor:

1.544 dermatologie – screening melanom

699 pediatrie

977 pneumologie

1.328 endocrinologie – screening sindrom metabolic

670 screening osteoporoză

Medici voluntari au depistat suspiciuni de boli dermatologice grave, persoane cu risc crescut de fractură osteoporotică, afecțiuni tiroidiene și obezitate.

„Campania de prevenție – Asumă-ți să fii sănătos! – a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, ajunsă, anul acesta, la cea de-a cincea ediție, reliefează încă o dată un aspect îmbucurător din partea concetățenilor noștri față de propria lor sănătate, numărul mare de turiști aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc care au interacționat săptămâna trecută cu medicii noștri voluntari demonstrând acest lucru, fapt ce ne încurajează să dăm continuitate campaniei noastre în cadrul căreia intenționăm să lărgim aria de evaluare prin aducerea unor noi specialități medicale așa cum am reușit în această ediție să cooptăm pneumologia, pentru care interesul turiștilor a fost unul semnificativ”, a spus prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Rezultate pe specialități

Pe parcursul celor 6 zile ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”- Litoral 2025, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli grave:

Dermatologie: 17 suspiciuni carcinom bazo-celular, 29 de keratoze actinice, 68 de nevi displazici atipici, două suspiciuni de melanom.

Pediatrie: 699 de copii evaluați – 21% supraponderali, 5,5% obezitate ridicată.

Endocrinologie: Sindrom metabolic la 296 de persoane (22,3%), hipertensiune arterială la 45%, diabet tip 2 la 8,43%. Screening osteoporoză: 4,84% risc crescut sau foarte crescut de fractură.

Pneumologie: 977 de persoane evaluate, cu sfaturi pentru renunțarea la fumat, igienă a somnului și evaluări spirometrice.

„Țin să mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestei campanii de prevenție care, prin empatie, dedicare și profesionalism, a reușit să transforme această ediție aniversară într-un nou succes și în mod special turiștilor care au donat câteva minute din concediul lor pentru propria sănătate.”, a adăugat prof. univ. dr. Viorel Jinga.

De la debutul campaniei în 2021 și până în 2024, UMF „Carol Davila” a realizat 16.550 de consultații gratuite în peste 1.300 de ore de voluntariat medical pe litoral.

