Funcția butonului roșu de anulare

Apăsarea butonului roșu oprește imediat orice operațiune și returnează cardul. Este util pentru a întrerupe rapid o retragere de numerar. Recomandarea de pe internet spune însă că trebuie apăsat butonul roșu după ce ați luat cardul și banii, astfel, sesiunea ar fi încheiată definitiv. În caz contrar, escrocii ar putea continua sesiunea fără știrea dumneavoastră și vă pot goli contul.

„Bancomatele operate de bănci și case de economii eliberează din motive de securitate mai întâi cardul și abia apoi numerarul”, a transmis Deutsche Kreditwirtschaft pentru CHIP.

Aceasta garantează că persoana este încă prezentă la fața locului.

„Dacă nu scoateți cardul, nu se eliberează banii. Cardul va fi reținut după scurt timp din motive de siguranță”, precizează Sparkasse.

Situații în care butonul roșu este util

Există totuși situații în care butonul roșu poate fi util.

„Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției – de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat – ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat”, recomandă Deutsche Kreditwirtschaft.

Operațiunea trebuie încheiată și dacă sunteți abordați de străini care vă oferă ajutor. Păstrați calmul și asigurați-vă după ce părăsiți bancomatul că totul este în siguranță.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Prin apăsarea butonului de anulare, preveniți ca bancomatul să elibereze banii, iar persoanele neautorizate să îi ia și să fugă. Cardul în sine, fără PIN-ul asociat, nu mai are valoare și poate fi blocat rapid.

Atenție la alte bancomate și în străinătate

Pe lângă bancomatele operate de bănci și case de economii, există și aparate ale altor operatori, de regulă amplasate în benzinării sau gări.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze înainte de a ajunge la destinație despre particularitățile plăților și retragerilor de numerar din fiecare țară”, spun reprezentanții Deutsche Kreditwirtschaft.

Dacă nu sunteți siguri, apăsarea butonului de anulare după ce ați luat banii și cardul nu dăunează. În general, următoarele măsuri sunt esențiale:

-Verificați aparatul pentru eventuale dispozitive suspecte

-Fiți atenți la împrejurimi

-Protejați PIN-ul în timpul introducerii

-Puneți imediat cardul, banii și eventual chitanțele în siguranță după ridicarea numerarului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE