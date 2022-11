În sectorul 5 din București trebuie organizate alegeri pentru postul de primar, după ce Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv în luna mai la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv. În acest moment, primăria este condusă de Constantin Melnic, primar interimar.

Potrivit Codului administrativ, „data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern”. Vacantarea oficială a funcției de primar al sectorului 5 a avut loc în iulie și, conform aceluiași document, termenul de 90 de zile în care trebuiau organizate alegerile a expirat pe 9 octombrie. Iar Hotărârea de Guvern trebuia trebuia adoptată cu cel puțin 35 de zile înainte de expirarea termenului, conform legii.

Contactați de Libertatea, oficiali din Guvernul condus de Nicolae Ciucă au transmis vineri, 4 noiembrie, că încă „analizează situația”.

Guvernul analizează situația privind organizarea alegerilor parțiale pentru primar și consiliul local în localitățile care îndeplinesc aceste condiții, potrivit informațiilor cuprinse în ultima informare prezentată de Autoritatea Electorală Permanentă în ședința Guvernului din 19 octombrie 2022. Guvernul României, pentru Libertatea:

De altfel, la briefingul de presă după ședința de Guvern din 19 octombrie, purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru spunea că „urmează să anunțăm decizia în acest sens”, fără însă să precizeze o dată-limită.

Pe lângă București, în alte 49 de localități din România trebuie organizate alegeri.

Surse AEP: „Decizia este eminamente politică”

Surse din cadrul Autorității Electorale Permanente (AEP) au declarat pentru Libertatea că instituția a comunicat Guvernului lista localităților în care trebuie să se facă alegeri și că responsabilitatea deciziei privind data aparține exclusiv Executivului.

„Trebuie să se dea o hotărâre de Guvern ca să se facă alegeri. Noi am trimis o informare cu o listă de localități, inclusiv cu Bucureștiul, adică la sectorul 5. Însă, în acest moment, decizia este una eminamente politică”, spun oameni din instituție.

Termenul de 90 de zile prevăzut de Codul administrativ nu este un termen de decădere, astfel că neexercitarea prerogativelor Guvernului înăuntrul acestui termen nu atrage după sine sancțiunea decăderii din dreptul de a mai organiza alegerile locale parțiale peste acest termen. Extras din informarea AEP către Guvern:

„PNL și PSD nu își doresc alegeri”

Liderul consilierilor locali USR din Primăria Sectorului 5, Alexandru Dimitriu, cel care și-a anunțat intenția de a candida, susține că cele două partide din coaliția care sprijină politic Guvernul Ciucă nu au interes să organizeze alegerile curând, deși termenul legal a fost depășit și „este ilegal”.

„Am vorbit informal cu oameni și de la PNL, și de la PSD, concluzia este că nu își doresc să organizeze alegeri. Probabil, se gândesc că pierd primăria. Acum, Primăria Sector 5 este practic capturată de PNL și de PSD. Pot ține situația așa până în 2024, deși este ilegal”, a declarat, pentru Libertatea, Alexandru Dimitriu, cel care a dat în judecată Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă pentru tergiversarea datei alegerilor.

Acum, Primăria Sectorului 5 este condusă interimar de Constantin Melnic de la PSD, considerat un apropiat al fostului edil Daniel Florea, iar viceprimar interimar este Oleg Burlacu de la PNL.

Fostul primar Florea spune că nu candidează dacă alegerile sunt mai devreme de ianuarie

Daniel Florea, care a demisionat din PSD în septembrie pentru că, potrivit mai multor surse din partidul condus de Marcel Ciolacu, acesta nu îl mai susținea pentru o nouă candidatură la Primăria Sector 5, a declarat pentru Libertatea că va sta departe de politică până la jumătatea lunii ianuarie 2023.

Întrebat dacă după 15 ianuarie este dispus să revină în politică sau să candideze din nou la Primăria Sectorului 5, deputatul neafiliat nu a negat.

„Nu știu, nu am niciun plan, dar voi discuta chestiuni politice. Am fost abordat de multe partide, invitat la diverse evenimente politice, dar am declinat toate invitațiile. După 15 ianuarie, selectiv, voi participa”, a spus fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea, pentru Libertatea, vineri, 4 noiembrie.

El a precizat că nu a plecat din PSD ca să intre într-un alt partid și a adăugat că vorbește zilnic „cu prietenii mei din PSD”, dar, oficial, „nu a existat nicio abordare de nivelare a asperităților. Și nici nu este cazul, acum”.

