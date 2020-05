De Mihai Niculescu,

Deja suntem în primele măsuri de relaxare, iar de la 15 iunie vor altele mai ample, apoi acestea vor fi extinse la fiecare două săptămâni până la dispariția completă acestora. Însă fiecare ridicare a măsurilor se realizează pe analiza efectelor de impact pe care le-au avut măsurile anterioare, a precizat Nelu Tătaru într-un interviu la Digi24.

Un bilanț final al infectărilor de la noi ar ajunge la circa 20.000 de îmbolnăviri, consideră ministrul sănătății.

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a arătat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

Dacă acum se vor menține actualele măsuri precum măsurarea temperaturii și purtatul măștii în spațiile publice interioare, oamenii ar putea să scape de această povară undeva către luna august, dacă nu există modificări majoare ale graficului infectărilor, a spus Nelu Tătaru.

„Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie – august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru.

Este posibil însă să se renunțe și la măsura izolării la domiciliu atunci când o persoană vine din străinătate, dar după date de 15 iunie, a mai spus ministrul Sănătății.

„Rămâne ca împreună cu INSP, cu Centrul Naţional de Control și Supraveghere a Bolilor Transmisibile să evaluăm fiecare zi a acestor relaxări având şi norme de aplicare, dar şi unele restricţii pe care le putem reimpune, în măsura în care vom vedea că măsura este nefavorabilă. Până acum nu avem un motiv real să ne gândim la aceste restricţii. În măsura în care vom respecta precauțiile și regulile de igienă, de distanţare socială în locurile publice, unde avem adunări populaționale, putem spune că vom merge și cu a treia etapă de relaxare după 15 iunie”, a declarat Nelu Tătaru.

La acest moment însă, ministrul Sănătății este optimist. „Urmărind evoluţia de până acum, spiritul civic, normele de aplicare, ordinele de ministru, ordinele de comandant, hotărârile CNSU, mergem spre o evoluţie favorabilă”, spune el.

