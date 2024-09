Dmitri Malîşev a revenit din război în satul natal de lângă Volgograd și acum vrea să se trateze. Apoi, ar putea pleca din nou să lupte.

„Da, s-a întors. Am vorbit cu el, are o problemă cu maxilarul și are schije în braț. Cred că se vindecă. L-am văzut alaltăieri într-un magazin și l-am salutat. După cum mi-a spus, acum va urma un tratament și apoi se va întoarce în zona de operațiuni speciale din Ucraina”, a declarat președintele Consiliului local din satul Malyszewa.

În luna mai, Dmitri Malîşev a fost eliberat condiționat pentru că a semnat un contract cu unitatea de mercenari Storm V a Ministerului rus al Apărării.

Omul însuși le-a spus jurnaliștilor că a intrat în război în Ucraina, ca să lupte pentru „valorile tradiționale rusești”. În plus, Malîşev a spus că nu vrea ca elevii din școlile primare să fie învățați cum să pună prezervativul sau ca bărbații să se sărute în public.

În 2015, un tribunal din Volgograd l-a condamnat pe Dmitri Malîşev la 25 de ani de carceră, dintre care primii 10 ani trebuia să-i execute la o închisoare de maximă securitate.

Cazul „canibalului din Volgograd” a zguduit societatea, după ce, în 2014, rusul Dmitri Malîşev a ucis o cunoștință a sa din Tadjikistan, în vârstă de 46 de ani, pentru că i-ar fi propus să facă sex.

Malîşev i-a smuls inima, a copt-o și a mâncat-o. În plus, rusul a și filmat totul, iar înregistrarea a ajuns să fie apoi o dovadă în timpul procesului.

