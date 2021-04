Cântăreața AMI a suferit de COVID, dar s-a vindecat rapid: „Epidemia de isterie e mult mai mare decât infecția cu coronavirus”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, cântăreața AMI s-a testat de coronavirus. A descoperit că este infectată, așa că a luat toate măsurile impuse, a urmat chiar și tratamentul recomandat de medici. A lipsit din mediul online, dar acum le-a povestit fanilor prin ce a trecut.

„Bună ziua tuturor! Vin cu știrile din ultima perioadă în care am lipsit cu desăvârșire din lumea palpitantă a online-ului. Am fost confirmată pozitiv cu COVID-19. Cum? Rămâne o «ENIGMĂ». În urma unor simptome acute de «chef de nimic» îmi făcusem un test de control, rezultatul fiind unul pozitiv. Am zis: «ce super». Experiența mea cu acest intrus neinvitat în organismul meu, n-a fost deloc problematica – (stați liniștiți că nu-l laud și nici aplaud)… da să zicem că a fost blând cu mine. O fi zis – «asta e mică și a dracu, îi dau o doză conform gabaritului, că altfel mă bate». A știut el ce-a știut! Norocul meu! Cele mai prezente simptome au fost de ușoară oboseală, chef de dormit, stat, lenevit, trândăvit, tolănit și alte corespondențe. M-am și întrebat – «sigur ești tu, COVID-ule?» – mda, dacă așa au zis cele 3 teste făcute, nu puteam să vin eu să le contrazic. Totuși, cred că am fost infectată cu «Tulpina Piticului de Grădină»!”, a scris ea pe Facebook.

Cântăreața nu a avut o stare de spirit negativă, dimpotrivă. A fost foarte pozitivă, și-a administrat tratamentul și rapid s-a vindecat. AMI e de părere că și starea de spirit contează mult: „Epidemia de isterie e mult mai mare decât infecția cu coronavirus”.

Vedeta a explicat pe larg prin ce a trecut: „Așa că, am trecut la atac pozitivă și-n gândire, i-am râs în nas cu nasul înfundat, i-am administrat tratamentul de expulzare și… dus a fost! A dispărut rapid și eficient! Cele 3 teste au ieșit de data asta negativ, iar eu mă declar cel mai ușor caz. Acum lăsând abordarea asta haioasă la o parte, făcând haz de «necazul» meu, categoric situația trebuie luată în serios, și nu încerc nicidecum să minimalizez efectele COVID-ului! Știu că există cazuri grave și/sau care sunt suprapuse cu alte afecțiuni și automat cazurile devin mult mai dificile, iar persoanele care au trecut prin asta știu cel mai bine și n-am fost deloc indiferență la suferință acestora.

Însă prea mult se seamănă panică printre oameni, iar epidemia de isterie e mult mai mare decât infecția cu coronavirus. Am vrut să vin cu o altă abordare a unei astfel de situații, poate chiar să pun un zâmbet pe chipul celor care au o teamă în față situației de față. Să promovăm și cazurile ușoare, nu doar pe cele grave! Studiile arată că 99% sunt cazuri vindecabile, boală manifestându-se ca o răceală cu febră, dureri musculare, dureri în gât, frisoane, tuse, nas înfundat. Despre acest procent aproape că nu ați auzit, nu? Pentru că prea puțin se discuta despre partea bună a lucrurilor și mult prea mult, despre gravitatea lor!

Băgându-ne pe toți într-o teamă, panică, anxietate chiar și depresii provocate doar de gândul că ai un virus în corp, un virus promovat ca fiind mult prea agresiv, când procentele de vindecare arată cu totul altfel! Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și mai ales de sănătatea mintală. E cea mai importantă! Protejați-vă în continuare și luați toate măsurile de siguranță Încercați să vă continuați viețile și să faceți pe cât posibil abstracție că se plimbă un virus printre noi și gândiți-vă mai mult la voi, la fericire, liniște sufletească, bucurie, oameni dragi, călătorii… la tot ceea ce va aduce zâmbetul pe buze. Trecem cu bine și peste această pandemie! P.S. Îmi doresc să nu fiu înțeleasă greșit și să înțelegeți abordarea și punctul meu de vedere! Sănătate tuturor”, a scris cântăreața în mediul online.

