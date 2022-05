Cântărețul Bernard Wright și finul Robertei Flack a murit la vârsta de 58 de ani

Mulțumim mult pentru sprijinul, încurajarea și rugăciunile tuturor pentru Nard de-a lungul anilor. Vă rugăm să păstrați familia în gândurile și rugăciunile voastre în această perioadă dificilă.

„Inimile noastre sunt grele și credința noastră este puternică. A lipsi din trup înseamnă a fi prezent cu Domnul! DRAGOSTE! Odihnește-te la putere, Nard” a fost mesajul trist transmis după moartea artistului, potrivit metro.co.uk.

Bernard Wright a fost apropiat de Flack, 85 de ani, care cântă Killing Me Softly și The First Time Ever I Saw Your Face.

Câștigătorul premiului Grammy Flack și-a scris pe Twitter durerea: „Aseară, finul meu și fostul director muzical, Bernard Wright, a murit brusc. L-am iubit foarte mult pe Bernard și am crezut profund în talentul lui. Pierderea lui este sfâșietoare”, a scris Flack.

Cine a fost Bernard Wright

Regretatul artist a făcut un turneu cu Lenny White pe când avea doar 13 ani și a cântat cu Tom Browne în 1979. A semnat cu casa de discuri GRP în 1981 și și-a lansat LP-ul de debut, Nard, în același an, când avea doar 18 ani.

Piesele din Nard au fost eșantionate în mod proeminent în hituri de Dr. Dre, Snoop Dogg, Skee-Lo și LL Cool J. A continuat cu Funky Beat în 1983 și Mr. Wright în 1985. Ultimul dintre aceste albume a inclus cea mai mare apariție a sa R&B, Who Do You Love.

