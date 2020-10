Cântărețul Marius Măgureanu a ridicat o troiță, dar sfințirea s-a lăsat cu amenzi pentru nerespectarea măsurilor. Primarul din Podari o dărâmă: “N-are autorizație”

La ceremonia de sfințire au participat circa 20 de persoane, unele cu mască, altele fără, drept pentru care s-au dat amenzi, după cum aveau să anunțe ulterior reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană Dolj, care s-au sesizat din oficiu, după apariția imaginilor în presă.

“În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că patru persoane nu au respectat măsurile individuale de protecție, fiind aplicate patru sancțiuni contravenționale, conform Legii 55 pe 2000, privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, în valoare de 1.000 de lei”, a transmis Poliția.

Ceremonia de sfințire: nu s-au respectat măsurile de protecție sanitară

Preotul Laurențiu Rada și țârcovnicul au fost amendați cu câte 500 de lei, iar două persoane au primit avertismente.

Asta a fost doar bomboana pe colivă.

Troița a fost plătită de interpretul de muzică populară Marius Măgureanu. Preotul Laurențiu Rada, de la Parohia Făcăi – Balta Verde, a spus că a vorbit cu “cineva din primăria Podari”, al cărui nume nu îl cunoaște și au hotărât împreună și ad-hoc unde să pună crucea.

Preotul: “Cineva din primărie a scos o hartă și mi-a zis: «Pune-o aici!» Și asta a fost tot”

“Am discutat cu un domn și mi-a spus că 3,5 m de la axul drumului către șanț nu este voie. De acolo, să mai las încă jumătate de metru și, după aceea, pot să o ridic. Și așa am și făcut. A fost prima dată când am făcut o astfel de troiță și nu am știut cum se procedează. Domnul de la primărie a scos o hartă să îmi arate, să localizăm exact unde să punem troița, și mi-a zis: Pune-o aici! Și gata, asta a fost tot”, a explicat preotul Rada.

Eu doar am sponzorizat acea troiță, ei au toate aprobările, eu nu am niciun fel de legătură cu amplasamentul. Decizia le-a aparținut celor de la parohie. Marius Măgureanu, interpret de muzică populară:

Troița a fost comandată de Marius Măgureanu și de soția lui

“Am aflat și noi luni despre troiță. Nu există absolut nimic înregistrat la primărie. Doar au venit locatari din zonă și au sesizat apariția ei, s-a făcut și o reclamație scrisă, și o să luăm măsurile legale, indiferent dacă este troiță, pentru că e pe domeniul public. Înțeleg că este și o conductă de gaze acolo. Domnul Măgureanu a zis că o pune la dumnealui în curte și acum văd că domnul consilier PNL a pus-o la poartă”, a reacționat și primarul comunei Podari.

Aurel Gheorghiță, primarul comunei doljene Podari

Sunt într-o postură delicată, să ajung să dau dispoziție de demolare a unei troițe. Dar nu-și are nici rostul, nici locul. Aurel Gheorghiță, primar Podari:

