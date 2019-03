De patru ori câștigător al premiului Grammy, Sam Smith spune că nu se identifică nici cu genul feminin, nici cu cel masculin, potrivit dailymail.co.uk.

„Nu te identifici cu niciun gen. Ești cine ești tu. Ești propria creație specială. Așa văd lucrurile. Nu sunt nici femeie, nici bărbat. Cred că mă regăsesc undeva între cele două”, a spus Sam Smith.

Sam, care a vorbit mereu deschis despre orientarea lui sexuală, a mai povestit că mereu a simțit o luptă în trupul și mintea lui.

„Nu sunt nici femeie, nici bărbat.Mă simt uneori ca o femeie. Câteodată m-am întrebat dacă vreau o schimbare de sex. Mă mai gândesc uneori la asta, dar nu cred că asta e soluția”, a mărturisit artistul.

Cântăreţul a mai dezvăluit că şi-a făcut o operaţie de liposucţie la vârsta de 12 ani pentru că se îngrăşase prea mult în zona bustului şi devenise ţinta glumelor.

„Când eram copil, la cinci sau şase ani, eram durduliu, iar apoi situaţia s-a înrăutăţit şi am acumulat multă grăsime în zona pieptului. Şi, când am împlinit 11 ani, m-am dus la doctor”, a spus interpretul melodiei „Stay With Me”.

Foto EPA

O tânără surdo-mută a înfruntat moartea. Valentina s-a aruncat în flăcări ca să-și salveze bebelușul/ FOTO&VIDEO