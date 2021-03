Bucureștiul a intrat din nou în scenariul roșu, la două luni de la ridicarea restricțiilor, vineri, 5 martie, o dată cu raportarea unei rate de infectare de 3,05 la mia de locuitori.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit duminică dimineață, a anunțat că, de luni, pentru 14 zile, vor fi aplicate la nivelul Capitalei măsurile anti-COVID din scenariul roșu.

Principalele decizii: închiderea restaurantelor, a barurilor și cafenelelor la interior, închiderea teatrelor, cinematografelor și sălilor de jocuri de noroc și trecerea elevilor la școala online – cu excepția preșcolarilor, elevilor din clasele primare și a celor din anii terminali.

Restricțiile valabile în București vreme de 14 zile, începând de azi

Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent;

Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități;

Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distaţe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorității Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

Este interzisă organizarea şi desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in;

Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale.

Cum vor merge la școală elevii în scenariul roșu

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis vineri seară că elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a vor merge la școală indiferent de scenariul în care se află localitatea, atâta vreme cât rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile nu depășește 6 cazuri la mia de locuitori.

Acestora li se adaugă preșcolarii și elevii din ciclul primar.

Sâmbătă, un ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății a nuanțat decizia CNSU, în sensul că nu toți elevii din clasele terminale vor urma fizic cursurile, ci vor face orele prin rotație – jumătate, cu prezență fizică, jumătate, online -, iar duminică seară, o notă a Ministerului Educației a venit să explice cum se va face această împărțire: maximum 15 la clasa a VIII-a și 17 la clasa a XII-a.

În plus, se arată în comunicat, „prezența fizică în scopul participării la orele remediale este permisă în toate unitățile de învățământ care organizează cel puțin o grupă de învățământ remedial, pentru toți elevii care solicită și se înscriu la aceste activități”.

Timișoara, oraș închis

Timișoara, unde rata de infectare a ajuns la 7,49, este de azi-noapte în carantină, la fel ca alte patru localități de lângă municipiu, Giroc (unde e o rată de incidență de 10,56, Moşniţa (cu rată 11,26), Ghiroda (6,63) şi Dumbrăviţa (10,28).

De azi, pentru 14 zile, Timișoara și cele patru localități sunt zone practic închise. Deplasarea în interiorul zonei carantinate e recomandată numai cu motive bine justificate (serviciu, asigurarea de alimente și alte lucruri de strictă necesitate, urgențe medicale) și numai cu declarație pe propria răspundere.

„Cu o inimă grea, am tras astăzi frâna de urgență. După ce am văzut cifrele, proiecțiile, rapoartele am votat pentru măsuri mai restrictive, adică pentru carantinarea zonei metropolitane, inclusiv Timișoar. Ținta noastră e să scădem rata de infectare sub media națională. Eu, la fel ca noi toți, vreau să ieșim cât mai repede din acest coșmar. Sunt sigur că e posibil dacă ne mobilizăm cu maximă responsabilitate pentru acest scop”, a scris primarul Dominic Fritz pe Facebook.

Ce restricții au intrat în vigoare la miezul nopții în Timișoara

Conform deciziei luate în CJSUT, începând cu data de 8 martie 2021 ora 00:00, în perimetrul vizat, este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere;

Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spaţiile publice, din interiorul zonei carantinate, sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator;

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;

Totodată, în interiorul localităţilor, se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

În perioada următoare, se va limita programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.

Se va limita numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

În cazul centrelor comerciale și a parcurilor se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.

Sunt interzise:

organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;

activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;

toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spații închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.

”Prin excepție de la prevederile menționate anterior, este permisă activitatea de comercializare a florilor/aranjamentelor florale în data de 08 martie 2021”, se arată în decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Măsuri mai dure în weekend

CJSU a anunțat că, în weekend, în Timișoara și cele patru localități carantinate, măsurile vor fi mai dure decât în timpul săptămânii.

Mai exact, „începând cu data de 13.03.2021, ora 05:00, în zilele de sâmbătă și duminică, centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea, pe perioada aplicării măsurii carantinei zonale, cu excepția operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa, în zilele de sâmbătă și duminică, produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fast food)”.

Foto: Hepta

