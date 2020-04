De Eduard Apostol,

Acolo și-a făcut junioratul ca polițist Dan Savenco, căpitanul echipei de handbal masculin Dinamo București. Pivotul care trebuie să se dueleze cu coloșii de la PSG, în Champions League, a fost distribuit la patrulare pe întreaga perioadă a stării de urgență. Și primul loc unde a ajuns ”pe teren” a fost cel considerat ”ghetoul” din București.

În favelă cu „Gargamel”

Savenco a fost alocat la Secția 24 Poliție din Capitală. Ferentari, București, o zonă în care trebuie să fii o combinație între Rambo, Robocop și Rocky ca să reziști.

„Am o săptămână ca polițist deja. Și, bineînțeles, am ajuns pe celebra Alee a Livezilor. Omule, e favelă! Nu poți să-ți închipui exact, nu poți să descrii în cuvinte, uitați-vă pe net și apoi înmulțiți cu o sută ca să vă dați seama de realitate. Când am intrat pe stradă, am văzut șobolani mai mari ca o mâță. M-au întrebat colegii: «Ai curaj să intri în blocuri?». Am avut șansa de a merge acolo cu celebrul «Gargamel», m-a dus 10-15 minute prin, nu știu cum să numesc exact, locuințele alea”, și-a început povestea Savi, pentru Libertatea.

„Gargamel” este porecla celebrului polițist de Ferentari, Alexandru Găitan, care lucrează de aproape trei decenii în Bronx-ul bucureștean. În zona în care colcăie hepatita C, SIDA, sifilisul, mizeria, heroina, prostituatele, hoții de toate categoriile, unde omul bagă cuțitul în om pentru 5 lei, o doză sau o sticlă de Babanu și te mușcă pentru a se autoapăra, „Gargamel” e un fel de înger și demon.

„Polițiștii chiar sunt eroi”

„La început, am fost cu mașina, cu Loganul, dar ăsta e lux, când mergi la patrulare orice se poate întâmpla. Nu se gândește nimeni că ești sportiv, poți să fii și Messi. Am văzut ce nu credeam că există și ceea ce nu cred că o să mai văd în viață. Te înfurii, ți-e milă, ți-e teamă, ți-e scârbă, sunt atâtea sentimente ce te năpădesc.

Vrei să ajuți, vrei să fugi, nu-ți vine să crezi, dar e un coșmar real. Ceea ce vedeți la TV din filmele americane, din ghetouri, sau viața la țară, în zone sărace… E pistol cu apă, pe lângă ce e în Aleea Livezilor. Când am ieșit de acolo, le-am spus polițiștilor: Voi, care patrulați pe aici, care trebuie să rezolvați conflicte aici, voi sunteți eroi! Lumea vă înjură, dar cum naiba puteți trăi în stresul ăsta continuu?. Am crezut că tot ce arată la TV e supradimensionat, dar realitatea rea n-o știe nimeni cu adevărat până nu ajungi aici”, a povestit handbalistul, care e un munte de om.

Poezie peste drum de „Dinamo”

De trei zile, i s-a întâmplat o mică minune în viața de polițist de ocazie: a fost mutat de la „cerberii” de la Secția 24 la Secția 6 din Capitală, peste drum de stadionul „Dinamo”, în cartierul unde locuiește.

„Aici e poezie. Tocmai am venit de la un caz de agresiune, le-am și zis oamenilor să se potolească pentru că habar n-au de viață dacă se ceartă pe prostii. Sincer, îmi place viața de polițist, pentru că e o experiență pe termen scurt, sunt musafir în această meserie. Am realizat că uniforma de pe tine trebuie s-o respecți, precum și pe oamenii ce-o poartă”, a mărturisit gălățeanul.

Lucrez câte 8 ore zilnic, așa e programul. Duminică, de Paște, am liber, în rest lucrez. În Ferentari, am crezut inițial că am ajuns la facultate, înainte să fac liceul. De fapt, să reziști acolo e mai greu decât să-l învingi pe Karabatic și tot PSG-ul lui Dan Savenco, handbalist Dinamo





