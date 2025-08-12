Prețul cerut de proprietar pentru 5 camere și un beci domnesc cu boltă este de 315.000 de euro.

„Proprietar. Preț 315.000 de euro. 5 camere la nivel de pensiune (cu toate dotările) + 2 spații comerciale. Spațiu comercial P+1+M cu amprenta la sol de 110 mp. Clădirea are și beci domnesc cu bolta în suprafață de 60 mp. La parter sunt 2 spații comerciale (cu clienți în acest moment)”, scrie în anunțul de vânzare, dar Agerpres nu a precizat unde a fost făcut anunțul.

Amprenta la sol de 110 mp înseamnă că nu e vorba de suprafața totală desfășurată a clădirii, care ar include și etajele, ci de suprafața ocupată efectiv de construcție pe teren.

Anunțul continuă: „La etajul 1 sunt 2 dormitoare dotate cu baie proprie + 1 garsonieră (cameră +chicinetă+baie) + cameră tehnică. La mansardă sunt 2 camere, fiecare cu baia ei. Toate camerele sunt dotate cu aparate de aer condiționat, sunt echipate la nivel de pensiune”.

Proprietarul a mai precizat că acoperișul clădirii istorice este izolat pe interior cu spumă, iar ferestrele au două rânduri de termopan.

Așa arăta cârciuma lui Ion Luca Caragiale, fost restaurant al Gării Buzău. Foto: vatra-mcp.ro

De-a lungul timpului, clădirea aflată în Piața Gării, nr. 2, din Buzău, a adăpostit o covrigărie care folosea o tehnică veche pentru producerea covrigilor. „A fost și ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ care a funcționat până în jurul anului 2015. Din 2003 o au părinții mei, aici a funcționat o covrigărie în perioada aceasta, de fapt, acolo a funcționat în acest regim cam din anul 1997”, a spus proprietarul imobilului, Valentin Radu.

Totuși, deoarece cârciuma lui Caragiale este monument istoric, poate fi vândută numai după ce Ministerul Culturii își exercită dreptul de preempțiune.

Asta înseamnă că legea dă Ministerului Culturii prioritate la cumpărare, iar proprietarul trebuie să anunțe mai întâi ministerul și să îi ofere șansa de a-l cumpăra înaintea altor persoane, la același preț și în aceleași condiții. Dacă Ministerul Culturii refuză să-l cumpere sau nu răspunde în termenul legal, atunci proprietarul poate vinde monumentul istoric cui vrea.

Ion Luca Caragiale (1852-1912) a fost unul dintre cei mai mari scriitori români, cunoscut în special ca dramaturg, prozator și ziarist. Operele sale celebre includ: O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, D-ale carnavalului, Conu Leonida față cu reacțiunea și Momente și schițe (Domnul Goe, Vizită, Bubico, etc.).

