Într-o serie de postări pe pagina sa de Instagram, Nordengrip a mărturisit că, din momentul în care a aflat despre invadarea Ucrainei, „nu am avut nicio îndoială: trebuie să fiu pe front, să apăr libertatea acestei țări, de fapt libertatea noastră, a tuturor“.

„Acum, după trei zile de birocrație, mi s-a permis să intru în armata regulată, a fost nevoie de o mulțime de avize și ștampile. Amprente, fotografii, medici, psihologi, cel puțin 30 de semnături…”, a scris Nordengrip în urmă cu câteva zile, după ce a postat informații detaliate despre „controalele epuizante, obținerea permiselor și trecerea de comisii”.

Suedeza, care se pregătește din noiembrie alături de camarazi ucraineni, va servi acum în rândurile Legiunii Internaționale, care face parte din Forțele Armate ucrainene. Ea are gradul de sergent.

Pe rețelele sociale, Caroline are o mulțime de fotografii din timpul pregătirii. Ea vorbește cu admirație de „eroismul soldaților, care rezistă 24 de ore din 24 asaltului rusesc, în orice condiții, pe frig sau pe căldură”.

Nu am ezitat niciodată. Nu puteam sta acasă, indiferentă. Am învățat atât de multe despre acest război când eram în Comisia de Apărare din Suedia, încât, când a început, am simțit imediat că trebuie să contribui și eu.

Caroline Nordengrip, pentru Boras Tidning: