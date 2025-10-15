Artistul a devenit o figură remarcabilă în lumea streetwearului, iar anul acesta, ONEK a participat la Asfalt Talcioc, parte a Rod Festival.

Artistul Onek din Timișoara, de la sculptură la modă

A impresionat publicul printr-un atelier de croitorie bazat pe reciclare creativă, unde a transformat o carpetă într-o geacă, chiar sub privirile trecătorilor.

Originar din Arad, Orlando s-a mutat în Timișoara pentru a studia sculptura la Facultatea de Arte.

Totuși, a renunțat la studii după ce a început să primească comenzi de croitorie, alegând să urmeze o cale artistică proprie.

Orlando lucrează cu materiale reciclate și influențe urbane

„Totul a început în pandemie, atunci am avut timp. Mi-am luat o mașină de cusut, care nu făcea mare deranj. În paralel, un prieten avea o firmă de curierat, pentru care am lucrat. Atunci am văzut oameni care făceau genți de curierat handmade, care, acum cinci ani, costau cam 180 de euro. (…) Am început cu o șapcă, apoi am făcut borsete. Am început să fac serigrafie și am pus logoul meu pe creații”, povestește artistul din Timișoara.

În prezent, ONEK creează haine din materiale reciclate, caracterizate prin influențe urbane și culori vibrante.

„M-am uitat mult pe Instagram, să văd ce fac alții în domeniu. Am furat idei, le-am transformat, am creat. Mă trezesc dimineața cu o idee și mă apuc de lucru. De multe ori vreau să fac ceva pentru mine, dar ajunge să fie cumpărat înainte să-l port”, spune artistul din Timișoara.

Onek din Timișoara face vânzări exclusiv online

Creațiile sale nu sunt disponibile în magazine, fiind promovate și vândute prin rețelele sociale. ONEK intenționează să lanseze un site propriu și să extindă comenzile internaționale.

„Nu vreau să fiu cunoscut pentru un anumit stil. Tot timpul vreau să fac ceva nou. Totul e experimental. Clienții mei au între 23 și 40 de ani – oameni care vor ceva unicat, care știu că piesa lor nu e făcută în serie”, explică Orlando din Timișoara.

