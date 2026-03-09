Pentru a identifica sursa problemei, un autolaborator mobil a fost trimis pe strada Londra pentru a monitoriza calitatea aerului timp de o săptămână.

„Oamenii reclamă prezența unor mirosuri greu de suportat, agenții economici din zonă sunt autorizați, deci funcționează legal din punct de vedere al protecției mediului, iar realitatea este că în zonă se simt tot felul de mirosuri greu de identificat. Aceasta este situația cu care se confruntă locuitorii cartierului Transmim din Slobozia de ceva vreme și pentru a cărei rezolvare ne-au cerut ajutorul”, au transmis, luni, reprezentanții Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

Președintele ANMAP, Raluca Giorgiana Dumitrescu, a decis trimiterea autolaboratorului din Călărași pentru a măsura nivelul compușilor din aer.

„Echipamentele montate pe autolaborator vor măsura compușii organici volatili nemetanici, dioxidul de azot, hidrogenul sulfurat, amoniacul, monoxidul de carbon și particulele în suspensie PM10 și PM2,5”, a precizat sursa citată.

Primele rezultate ale măsurătorilor vor fi publicate miercuri, 11 martie, după 24 de ore de monitorizare.

În cazul în care se vor înregistra depășiri ale limitelor admise, raportul va fi transmis Gărzii Naționale de Mediu și Comisariatului Județean Ialomița, care vor verifica respectarea normelor legale de mediu și vor identifica eventualii poluatori.

Potrivit ANMAP, în zonă își desfășoară activitatea mai multe companii autorizate, ce operează în domenii precum prelucrarea cărnii, neutralizarea deșeurilor și epurarea apei.

