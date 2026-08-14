Cartofi fierți și recolte distruse

În Haean, o localitate din provincia Gangwon, fermierii au descoperit cu groază că recoltele lor, aparent sănătoase cu doar o săptămână înainte, erau complet compromise. „Nu e vorba doar de câteva câmpuri, ci de multe. Cum să descriu asta? Sunt atât de supărat”, a declarat Lee Sang-hyuk, un fermier cu 40 de ani de experiență, pentru SBS.

Mii de pyeong (aproximativ 3,3 metri pătrați fiecare) de varză au fost arate înapoi în sol după ce plantele au ars pe câmp. Fermierii au întârziat recoltarea pentru a obține prețuri mai bune pe piață, dar pierderile s-au ridicat la zeci de milioane de won, potrivit The Independent.

Fructele, afectate de arsuri solare și crăpături

Nu doar legumele, ci și fructele au avut de suferit. Merele prezintă arsuri solare, iar piersicile se despart sub căldura extremă. Cheon Jeong-tae, fermier, a explicat pentru SBS că merele care ar fi trebuit să fie gata pentru recolta din septembrie, cu ocazia festivalului Chuseok, au încetat să se dezvolte.

„Doar partea expusă la soare devine roșie, iar dacă această căldură continuă, riscăm ca merele să devină albicioase”, a spus acesta.

Valul de căldură, care a atins un record de 42,5°C în Yangsan pe 2 august, a provocat moartea a cel puțin 31 de persoane, conform Agenției Coreene pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

De asemenea, peste 900.000 de animale și 1,4 milioane de pești crescuți în ferme au pierit din cauza temperaturilor extreme.

Recomandările oficiale de a evita lucrul pe timpul zilei nu sunt o opțiune pentru mulți fermieri. „Ne spun să nu ieșim să lucrăm în timpul zilei, dar piersicile putrezesc”, a declarat Park Won-seon, un cultivator de piersici, citat de The Independent.

Schimbările climatice și viitorul agriculturii

Președintele Lee Jae Myung a declarat că vremea extremă este fără precedent și a cerut o revizuire a sistemului național de criză, avertizând că astfel de fenomene devin noua normalitate. Cercetările publicate în 2024 în Potato Research subliniază că soiurile de cartofi din Coreea de Sud vor trebui să fie adaptate la căldură extremă pentru a asigura recolte viitoare.

Conform Organizației Meteorologice Mondiale, Asia s-a încălzit de două ori mai rapid în ultimii 35 de ani decât în cele trei decenii anterioare. Alte țări din regiune, precum Japonia, Hong Kong și China, au înregistrat, de asemenea, temperaturi record în această vară, cu un punct culminant de 50°C în Xinjiang.

Situația din Coreea de Sud sugerează că prețurile alimentelor, deja ridicate, vor crește și mai mult înainte de festivalul Chuseok, când familiile cumpără cantități mari pentru mesele festive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE