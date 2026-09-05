Șase zile de așteptare pentru operație

Jurnalista Adina Popescu a relatat în revista Dilema experiența pe care o descrie drept un „coșmar” trăit la Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca, unde a fost internată după un accident soldat cu două fracturi. Ea spune că a rămas șase zile imobilizată într-un pat, fără să fie operată, iar ulterior s-a transferat la un spital privat, unde a fost supusă intervenției chirurgicale.

Potrivit mărturiei sale, accidentul s-a produs la începutul lunii august, după ce a căzut pe o scară și a suferit o fractură de umăr și una de tibie. După ce a ajuns inițial la spitalele din Câmpina și Ploiești, a decis să fie transportată la București cu o ambulanță privată. „Aici a început cu adevărat coșmarul”, scrie jurnalista despre momentul în care a ajuns la Spitalul Floreasca.

Adina Popescu spune că, după investigațiile făcute în Unitatea de Primiri Urgențe, a fost internată la Ortopedie și informată că urma să fie operată în aceeași zi. Intervenția nu a mai avut loc.

„Timp de șase zile, la Spitalul Clinic de Urgență București, la secția de ortopedie, n-am mai reprezentat o urgență pentru nimeni. Timp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital căruia i se făcea din când în când un calmant”, a scris ea.

Jurnalista afirmă că operația a fost amânată în repetate rânduri, fără să primească explicații clare despre momentul în care urma să intre în sala de operație.

Reclamații privind condițiile din salon

În mărturia publicată, Adina Popescu descrie condițiile din salonul în care a fost internată.

Ea susține că salonul nu avea aer condiționat funcțional, deși temperaturile depășeau 40 de grade Celsius, și că pacienții imobilizați suportau căldura fără posibilitatea de a se răcori.

„Este inuman să ții niște oameni care nu se pot mișca, spăla sau răcori în niciun fel în saloane fără aer condiționat, atunci când afară sunt 40 de grade”, a scris jurnalista.

Potrivit acesteia, salonul avea cinci paturi, deși era destinat pentru trei sau patru persoane, iar mobilierul era incomplet. Ea mai povestește că a fost spălată o singură dată în cele șase zile de internare și că analgezicele erau insuficiente.

„Doctorii veneau două-trei minute la vizită”

Jurnalista afirmă că, pe durata internării, medicii făceau vizite foarte scurte în salon și că nu primea informații despre evoluția tratamentului sau despre momentul operației. „Doctorii veneau la vizită două-trei minute dimineața, o formalitate, se uitau prin pacienți, nu la pacienți, niște cazuri și atât. Nu m-a întrebat nimeni cum mă simt, gradul de durere pe o scală de la 1 la 10, nimic”, a scris Adina Popescu.

Ea relatează și că a solicitat un consult cardiologic după apariția unor palpitații, însă spune că i s-a făcut doar un EKG, fără ca un cardiolog să ajungă la ea în următoarele 24 de ore.

Transferul la un spital privat

După aproape o săptămână de internare, jurnalista spune că a decis să se transfere într-un spital privat.

Ea afirmă că medicul curant i-ar fi spus că, dacă ar fi fost în locul ei și ar fi avut posibilități financiare, nu ar fi rămas internat în acel spital. Potrivit mărturiei sale, în dimineața în care urma să fie operată nu mai figura pe lista intervențiilor și a ales să plece. „Operația m-a costat 8.000 de euro. Cu alte cuvinte, mi-am vândut casa ca să mă operez”, a scris Adina Popescu.

Jurnalista spune că, odată ajunsă în spitalul privat, primul lucru pe care l-a cerut a fost să fie pornit aerul condiționat, iar apoi a discutat în detaliu cu medicul chirurg despre intervenție.

„Unde aș putea depune o cerere ca angajatorii mei să NU îmi mai plătească contribuția lunară la sănătate pentru că o plătesc degeaba? De ce a trebuit să îndur toată această umilință și tot acest chin? Cine cîștigă din asta?”, își încheie mesajul Adina Popescu.

Reacția Spitalului Floreasca

După apariția mărturiei, Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca a transmis un punct de vedere în care anunță că verifică toate aspectele semnalate de jurnalistă.

Reprezentanții unității medicale spun că sunt analizate documentele medicale, traseul clinic al pacientei, modul în care au fost acordate îngrijirile și programarea intervenției chirurgicale. „Sunt analizate documentele medicale, traseul clinic al pacientei, modul de acordare a îngrijirilor, programarea intervenției chirurgicale și toate celelalte împrejurări semnalate”, a transmis spitalul, conform Profit.ro.

Instituția precizează că verificarea va include solicitarea unor puncte de vedere din partea personalului implicat și confruntarea acestora cu evidențele medicale și administrative.

„Spitalul tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind calitatea actului medical, conduita personalului sau pretinderea ori primirea unor sume de bani. În cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsurile legale și administrative care se impun”, se arată în comunicatul transmis presei.

Reprezentanții Spitalului Floreasca mai precizează că, din respect pentru confidențialitatea datelor medicale, nu pot comunica public informații despre diagnosticul, tratamentul sau evoluția unei persoane identificabile și că rezultatele verificării vor fi făcute publice în limitele prevăzute de lege.

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