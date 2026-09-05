Aeronava militară tocmai decolase când a pierdut brusc altitudine înainte de a se prăbuși cu puțin timp înainte de ora locală 15:00 la show-ul aviatic la baza aeriană Tanagra, la circa 55 de kilometri nord de Atena.

Ambii piloți și-au pierdut viața, iar spectacolul a fost anulat imediat, scrie DPA, potrivit Agerpres.

WATCH: The moment a Greek Air Force F-4 Phantom crashes during an aerial display at Tanagra Air Base. pic.twitter.com/Sa8n5kelYr — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Imediat după accident, s-a produs o explozie, urmată de un incendiu, în fața a mii de spectatori care veniseră să urmărească acest spectacol aerian organizat în mod tradițional în septembrie de 12 ani încoace. Cauza accidentului nu este cunoscută deocamdată.

Un elicopter al pompierilor a fost trimis la fața locului pentru a stinge incendiul, conform postului de televiziune ERT.

Ministrul Apărării, Nikos Dendias, care urma să călătorească la Salonic pentru Târgul Internațional, un eveniment de neratat pentru începutul sezonului politic, și-a anulat călătoria pentru a merge la locul accidentului.

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