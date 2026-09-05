Rețineri și acuzații

Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore a Ralucăi Talpeș, asistentă universitară la catedra de Anatomie, și a lui Omeroglu Batuhan, asistent universitar la aceeași facultate.

Ambii sunt acuzați de luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită, în formă continuată, cu câte 15 acte materiale fiecare. Totodată, două studente au fost reținute pentru complicitate la luare de mită, fiind implicate în identificarea colegilor dispuși să plătească pentru promovarea examenelor și în colectarea sumelor de bani.

„În perioada mai – septembrie 2026, inculpata Talpeș Raluca ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalți trei inculpați, sume de bani cu titlu de mită, de la studenții înscriși la cele două sesiuni de restanțe la disciplina anatomie, desfășurate în perioadele 06 – 12 iulie 2026 și 01 – 06 septembrie 2026, în scopul urmărit și obținut al promovării frauduloase a colocviilor/examenelor restante la disciplina de anatomie”, au declarat reprezentanții DNA.

Percheziții și sume confiscate

Potrivit News.ro, anchetatorii au efectuat, vineri, 26 de percheziții în municipiul și județul Constanța, inclusiv la domiciliile unor persoane fizice, cabinete medicale, sediul Universității Ovidius și al unei unități medicale.

Cu această ocazie, au fost descoperite și confiscate sume de bani care nu au putut fi justificate. Valoarea totală a mitei colectate s-ar ridică la peste 37.100 de euro.

Conform anchetei, studentele implicate facilitau procesul prin identificarea colegilor interesați să plătească pentru promovarea examenelor. În total, cel puțin 15 studenți ar fi fost implicați în această schemă.

„Cei trei intermediari, asistentul universitar Omeroglu Batuhan și cele două studente, ar fi ajutat la identificarea studenților interesați, precum și la colectarea sumelor de bani de la aceștia, asigurându-i de promovarea restanțelor cu condiția remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Talpeș Raluca”, au adăugat procurorii DNA.

Tarife pentru note

Sumele pretinse variau între 600 de euro pentru promovarea unui colocviu și 2.500 de euro pentru un examen de restanță. În urma tranzacțiilor, o parte din bani rămânea la intermediari, în timp ce restul era încasat de către Talpeș.

Sâmbătă, cei patru inculpați au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii DNA continuă cercetările și verifică implicarea altor persoane în acest caz de corupție care vizează fraudarea examenelor din cadrul Facultății de Medicină a Universității Ovidius.

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