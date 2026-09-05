O creatoare de conținut din Ucraina a surprins imagini din Prîpeat, orașul evacuat după accidentul nuclear de la Cernobîl. De pe acoperișurile blocurilor abandonate se vede cum vegetația a acoperit clădirile, iar urmele vieții de dinainte de 1986 au rămas aproape intacte.

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Prîpeat, orașul în care natura a recâștigat terenul

Imagini surprinse de la înălțime în Prîpeat, localitatea aflată în apropierea Centralei Nucleare de la Cernobîl arată cât de mult s-a schimbat orașul după evacuarea populației.

Blocurile construite în perioada Uniunii Sovietice sunt înconjurate de copaci și vegetație. Multe dintre ferestre sunt sparte, iar unele au dispărut complet. În locul oamenilor și al mașinilor se aud, în prezent, mai ales sunetele naturii.

Prîpeat a devenit, în ultimele decenii, unul dintre cele mai cunoscute orașe-fantomă din lume. De la înălțime, zeci de clădiri par complet abandonate, iar fațadele deteriorate amintesc de viața care exista aici înainte de tragedia nucleară.

Imagini desprinse parcă dintr-un film

Cadrele surprinse de pe acoperișurile blocurilor arată un oraș greu de recunoscut. Vegetația a crescut printre clădiri, iar spațiile care odinioară erau pline de oameni au rămas pustii.

În imaginile video pot fi observate blocuri cu fațade deteriorate, geamuri sparte și spații abandonate. Ceața densă accentuează atmosfera apăsătoare a locului, în timp ce clădirile înalte par să fi fost înghițite treptat de pădure.

Prîpeat este astăzi foarte diferit de orașul modern și aglomerat care era înainte de 1986. Aproape fiecare imagine surprinsă aici vorbește despre evacuare, trecerea timpului și urmările accidentului nuclear.

Cum a fost construit orașul Prîpeat

Prîpeat a fost construit în anul 1970, în apropierea Centralei Nucleare de la Cernobîl. Localitatea era destinată în special angajaților centralei și familiilor acestora și s-a dezvoltat rapid.

Înainte de accident, aproximativ 49.000 de persoane locuiau în Prîpeat. Orașul avea școli, spitale, magazine, restaurante, parcuri și mai multe spații de agrement. Era considerat unul dintre orașele moderne ale Uniunii Sovietice.

Totul s-a schimbat în noaptea de 26 aprilie 1986, când reactorul numărul 4 al centralei nucleare a explodat. Accidentul a dus la eliberarea unei cantități uriașe de material radioactiv și a avut consecințe grave pentru regiune și pentru milioane de oameni.

Locuitorii au fost evacuați la 36 de ore după explozie

Evacuarea locuitorilor din Prîpeat a început pe 27 aprilie 1986, la aproximativ 36 de ore după explozie. Oamenilor li s-a spus inițial că plecarea va fi temporară și că se vor putea întoarce după câteva zile. Cei aproape 50.000 de locuitori nu au mai revenit însă niciodată să locuiască în orașul lor.

Casele, școlile, magazinele și blocurile au rămas în urmă, iar trecerea timpului a transformat Prîpeat într-un loc abandonat. Vegetația a acoperit treptat străzile și clădirile, în timp ce multe construcții au început să se degradeze.

Turismul în zona Cernobîlului este suspendat

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, vizitele în zona de excludere de la Cernobîl erau organizate prin excursii de grup sau tururi private.

O excursie de o zi costa, în mod obișnuit, între 85 și 120 de dolari pentru o persoană. Tururile private puteau ajunge la aproximativ 440 de dolari, în funcție de numărul participanților și de serviciile incluse. Excursiile de mai multe zile costau, de regulă, între 280 și peste 400 de dolari.

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