Suma este atât de mare, pentru că unele dintre cartonașele Pokemon aveau o valoare ce poate ajunge până la 5.500 bucata.

Potrivit Poliției din New York, trei bărbați au intrat în magazin, au „agitat o armă de foc și au făcut amenințări la adresa persoanelor prezente”.

În urma incidentului, hoții au plecat cu mai multe produse, bani cash și un telefon. „Nicio arestare nu a fost efectuată deocamdată”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată un individ îmbrăcat în negru, cu glugă, care îndreaptă un obiect ce pare a fi un pistol spre o persoană așezată pe scaun și cu mâinile ridicate.

Proprietara magazinului, Courtney Chin, a confirmat că angajații și clienții sunt nevătămați.

Într-un mesaj video pe Instagram, ea a publicat o listă detaliată cu cartonașele Pokemon furate și a mulțumit comunității pentru sprijin.

În momentul jafului, în magazin se desfășura un eveniment și mai multe persoane erau prezente.

Franciza Pokemon, una dintre cele mai profitabile din lume, a generat venituri de 12 miliarde de dolari din licențe în 2024, conform revistei Licence Global.

Acesta nu este un caz izolat. La începutul lunii, în California, cărți de joc Pokemon în valoare de 300.000 de dolari au fost furate în timpul unui alt jaf armat.

În urmă cu un an, o carte Pokémon evaluată la aproape 5 milioane de euro a fost scoasă la vânzare. Logan Paul, influencer și luptător cu peste 91 de milioane de urmăritori, deținea cea mai valoroasă și rară carte Pokémon din lume – „Pikachu Illustrator”.

