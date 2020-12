Mireasa şi membrii familiei ei au fost opriți din drum după ce lucrătorii sanitari au intrat în ultimul moment în posesia rezultatelor analizelor pentru coronavirus şi i-a instruit să se prezinte în schimb la centrul COVID-19.

Căsătoria a luat o turnură neaşteptată, după ce mireasa și mama ei au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Astfel, mirii au acceptat să se căsătorească la un centru de îngrijire COVID-19, iar imaginile cu ei îmbrăcați în costume de protecţie au devenit virale pe reţelele sociale.

Fotografiile distribuite de autorităţile sanitare prezintă cuplul, preotul şi trei rude apropiate îmbrăcaţi cu echipamente de protecţie personală (EPP) la ceremonia tradiţională hindusă în cadrul căreia mirii şi-au rostit jurămintele şi au dat ocol unui foc sacru.

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride’s #COVID19 report came positive on the wedding day.



The marriage ceremony was conducted following the govt’s Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR