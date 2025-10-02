Săptămâna trecută, de exemplu, ședința Consiliului Local a fost întreruptă câteva minute după ce s-a declanșat alarma de incendiu din clădirea Primăriei Oradea.

Funcționarii stau liniștiți în birouri continuându-și munca, deși zgomotul este infernal, iar ferestrele vibrează. Încă din primăvară, atunci când firma Construcții Bihor a început lucrările de reabilitare energetică a clădirii, sistemul de alarmare se declanșează accidental.

În mod normal, alarma este decuplată rapid de agentul de pază al Primăriei Oradea, cu ajutorul unui buton pus la poartă, însă joia trecută, acesta nu se afla la post – îndruma cetățenii care rătăceau pe holurile instituției – motiv pentru care sirena a sunat insistent.

