Salariile românilor continuă să crească ușor: în februarie 2026, venitul mediu net a urcat la 5.557 de lei. Datele INS indică un avans de 0,7% comparativ cu luna ianuarie, ceea ce reprezintă un plus de 39 de lei.

Cele mai mari salarii nete din luna februarie au fost de 12.952 de lei (în IT) și 11.920 de lei (în fabricarea tutunului). În contrast puternic, sectorul pescuitului și acvaculturii a înregistrat cel mai scăzut nivel salarial, cu o medie de 2.884 de lei.

„În luna februarie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost de 9.272 de lei, cu 52 de lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026. Câştigul salarial mediu net a fost de 5.557 de lei, în creştere cu 39 de lei (+0,7%) faţă de luna ianuarie 2026. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (12.952 de lei) şi în fabricarea produselor din tutun (11.920 de lei), iar cele mai mici, în pescuit şi acvacultură (2.884 de lei) şi în alte activităţi de servicii (2.887 de lei)”, arată datele INS, conform News.ro.

Puterea de cumpărare a scăzut

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu 3,8%. Totuși, puterea de cumpărare a scăzut, indicele câștigului salarial real fiind de 95% față de februarie 2025. În schimb, comparativ cu luna ianuarie 2026, salariul real a stagnat, înregistrând o variație minimă de 100,1%.

Raportat la luna octombrie 1990, puterea de cumpărare a crescut de peste două ori, indicele câștigului salarial real atingând 236,8%. Această valoare este cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul consemnat în ianuarie 2026.

Dinamica salariilor în februarie 2026

În luna februarie 2026, majoritatea sectoarelor economice au raportat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de ianuarie.

Aceste avansuri au fost susținute în principal de acordarea primelor ocazionale (trimestriale, anuale sau de performanță), a celui de-al 13-lea salariu, a tichetelor de valoare și a beneficiilor în natură.

Totodată, sumele provenite din profitul net și încasările mai mari obținute din contracte sau proiecte au contribuit la trendul ascendent.

La polul opus, scăderile salariale au survenit în ramurile unde în lunile anterioare fuseseră acordate bonusuri substanțiale sau acolo unde producția și încasările au fost mai scăzute. În sectorul bugetar, evoluția a fost mixtă, cu creșteri marginale în educație(+0,5%) și administrație(+0,2%), dar cu o ușoară scădere în sănătate(-1,8%).

Cele mai mari creșteri

Peste 23%: Industria tutunului (+24,7%) și sectorul asigurărilor/fondurilor de pensii (+23,4%).

Între 7% și 13%: IT (hardware), industria auto, management și consultanță, activități juridice, extracția petrolului și servicii de decontaminare.

IT (hardware), industria auto, management și consultanță, activități juridice, extracția petrolului și servicii de decontaminare. Între 3% și 6,5%: Telecomunicații, construcții (geniu civil), publicitate, turism și industria băuturilor.

Scăderi semnificative

7% – 10,5%: Extracția minereurilor metalifere, jocuri de noroc, furnizarea de energie electrică/termică și depozitare.

2,5% – 5%: Horeca (restaurante), imobiliare, transporturi aeriene, pescuit și gestionarea deșeurilor.

