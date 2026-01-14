Polița de „asigurare a iubirii” este un produs financiar care oferă recompense financiare cuplurilor care se căsătoresc după o anumită perioadă de timp, simbolizând un angajament pe termen lung.

În acest caz, Wu și Wang, șoțul ei, au ales să primească recompensa în bani în locul unei alternative oferite de poliță, și anume 10.000 de trandafiri.

Femeia din Xian, provincia Shaanxi, centrul Chinei, a primit 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 de dolari) în 2025, după ce s-a căsătorit oficial cu partenerul ei, la finalul unei relații de 10 ani.

Suma reprezintă plata unei polițe de „asigurare a iubirii” pe care a achiziționat-o în 2016 pentru doar 199 de yuani (28 de dolari),

Wu și Wang, ambii născuți după 1995, s-au cunoscut în liceu și au început să formeze un cuplu în 2015, când au devenit colegi de facultate.

În anul următor, Wu a cumpărat polița de „asigurare a iubirii” de la China Life Property and Casualty Insurance Company Limited, un cadou simbolic pentru iubitul ei.

Polița, care avea un preț standard de 299 de yuani (42 de dolari), a fost achiziționată cu un discount.

„Ea mi-a spus că a cumpărat o asigurare a iubirii; prima mea reacție a fost că a fost înșelată”, a declarat Wang, pentru SCMP.

Cu toate acestea, Wu a păstrat certificatul de asigurare, pe care cuplul l-a înrămat și l-a agățat pe perete.

După 10 ani de relație, cei doi s-au căsătorit oficial în 2025 și au solicitat plata poliței, primind suma promisă. Cei doi nu au hotărât încă cum vor folosi banii primiți.



