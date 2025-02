Incertitudine în privința continuării ajutorului american

Abordarea președintelui american Donald Trump față de războiul din Ucraina stârnește temeri că armata țării agresate de Rusia riscă să piardă ajutorul militar al SUA.

În opinia lui Celeste Wallander, fost oficial de la Pentagon, marile transporturi de arme pe care administrația fostului președinte american Joe Biden le-a trimis sau contractat în ultimele sale luni ar trebui să fie suficiente pentru a le permite ucrainenilor să continue să lupte în ritmul actual cel puțin până la jumătatea anului curent. În același timp, unii analiști militari ucraineni spun că țara lor poate rezista chiar mai mult.

„Putem rezista probabil o jumătate de an sau un an, pentru a oferi Europei încă un an pentru a începe să producă orice muniție poate”, spune Mikola Bielieskov, analist la Come Back Alive, o organizație caritabilă ucraineană care a furnizat drone forțelor armate ale Kievului. „S-ar putea să suferim unele pierderi, poate să pierdem teritoriu. Dar nu avem de ales decât să luptăm, în pofida dificultăților”, adaugă analistul militar ucrainean, citat de WSJ.

Potrivit unui consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, încetarea sprijinului militar american este „cel mai rău scenariu”. Cu toate acestea, Ucraina intenționează să se bazeze pe producția militară proprie și pe obținerea unui ajutor mai mare din partea europenilor.

Ucraina își asigură deja peste 50% din echipamentele necesare

Europa se pregătește deja să acopere parțial un eventual gol lăsat de SUA, remarcă WSJ. În 2024, Uniunea Europeană, Regatul Unit și Norvegia au oferit Ucrainei un ajutor militar de aproximativ 25 de miliarde de dolari americani în 2024, mai mult decât SUA. Bătrânul continent și-a sporit semnificativ producția de obuze de artilerie, iar acum au loc discuții pentru a crește ajutorul la 30 de miliarde de dolari.

La rândul ei, Ucraina și-a construit o formidabilă industrie a munițiilor, care produce în prezent arme în valoare de 30 de miliarde de dolari pe an. Practic, Ucraina își asigură 55% din necesarul de echipamente militare, în timp ce ajutorul european se ridică la 25% și cel american la 20%.

Golul pe care nu îl poate acoperi Europa

Cu toate acestea, unele sisteme americane – inclusiv cele avansate de apărare aeriană, rachetele balistice sol-sol, sistemele de navigație și artileria cu rachete cu rază lungă de acțiune – vor fi practic imposibil de înlocuit pe termen scurt. Europa nu produce suficient sau, în unele cazuri, nu produce deloc. Odată ce aceste provizii se vor epuiza, Ucraina își va reduce capacitatea de atacuri la distanță și de a-și apăra pozițiile.

„A avea un partener care îți furnizează tehnologii militare de cea mai înaltă calitate este, prin definiție, de neînlocuit în anumite domenii”, subliniază emisarul ceh pentru reconstrucția Ucrainei, Tomas Kopecny.

În timp ce incertitudinea planează asupra sprijinului SUA pentru Ucraina, șeful Statului Major al armatei estone, generalul-maior Vahur Karus, afirmă că Ucraina încă poate să câștige războiul pe care l-a declanșat Rusia împotriva ei.

