Cât câștigă românul costumat în panda

Ionuț, românul stabilit în Italia, a investit 400 de euro într-un costum de urs panda și o boxă. Această investiție s-a dovedit profitabilă, atrăgând atenția turiștilor, în special a copiilor și părinților lor.

Spre deosebire de alți artiști stradali, Ionuț nu cere bani direct, ci se bazează pe bunăvoința oamenilor.

Această abordare discretă îi permite lui Ionuț să evite problemele cu autoritățile locale, care de obicei sancționează cerșetoria sau activitățile comerciale neautorizate.

„Sunt pe stradă cu lumea. Nu dau țeapă la nimeni. Aici sunt banii. Uite, frate. Toți banii ăștia i-am făcut în trei ore”, explică bărbatul.

Ionuț estimează că poate câștiga între 120 și 150 de euro în doar câteva ore. El adaugă: „Practic, faci bani cu copiii și cu părinții. Oamenii donează o grămadă. Poliția te lasă în pace, n-are treabă cu tine”.

Românul rămâne cu un profit considerabil

Deși activitatea pare profitabilă, Ionuț trebuie să fie vigilent. El avertizează: „Trebuie, în schimb, să fii atent la alții, să nu-ți fure banii pe care îi donează oamenii. E plin de oameni care stau la cerșit și, dacă nu ești atent, te lasă fără bani”

Recomandări Funcția ideală la stat: 20.000 de lei pe lună pentru două ședințe

La sfârșitul unei zile de muncă, Ionuț își numără câștigurile. După ce scade cheltuielile, el speră să-i rămână cel puțin 100 de euro profit. Într-o zi bună, el a câștigat 151 de euro, depășind așteptările sale.

„Deci avem în total 151 de euro. Am estimat bine, chiar am câștigat cu 20 de euro în plus față decât mă așteptam”, spune el, conform sursei Observator News.

Această activitate este doar un job part-time pentru Ionuț, care lucrează în principal ca șofer de camion.

Contextul diasporei românești în Italia

Italia rămâne o destinație populară pentru românii care caută oportunități în străinătate. De-a lungul anilor, comunitatea românească a fost cea mai numeroasă din peninsulă.

Deși numărul românilor din Italia a scăzut recent din cauza stagnării economice, povești ca cea a lui Ionuț arată că spiritul antreprenorial românesc găsește mereu soluții creative.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Cum trece transportul agabaritic record pentru România peste podul din Conop, Arad: „S-a utilizat cu succes tehnologia flyover”

Urmărește-ne pe Google News