Temperaturile ridicate au umplut piscinele și parcurile acvatice din România, însă o zi de relaxare poate costa foarte diferit, în funcție de oraș și de serviciile oferite. În unele locuri, intrarea începe de la doar 20 de lei, în timp ce în altele un șezlong VIP poate ajunge la 400 de lei.

Bucureștiul rămâne orașul cu cele mai ridicate tarife

Capitala continuă să aibă cele mai scumpe piscine din țară. În cluburile premium, o zi petrecută la piscină poate costa între 150 și 400 de lei doar pentru șezlong, în funcție de poziționare și de ziua aleasă.

Există și variante mai accesibile, unde accesul începe de la aproximativ 75-130 de lei în timpul săptămânii, însă în weekend prețurile pot depăși 200 de lei.

Cluj-Napoca oferă opțiuni pentru toate bugetele

În Cluj-Napoca, tarifele diferă în funcție de intervalul orar și de tipul complexului ales. Accesul poate costa între 40 și 70 de lei în timpul săptămânii, în timp ce în weekend biletele pentru adulți ajung la 120-150 de lei. Cei care aleg facilități premium, precum baldachinele sau zonele VIP, trebuie să scoată din buzunar câteva sute de lei în plus.

În Iași se găsesc unele dintre cele mai accesibile piscine

Iașiul se numără printre orașele cu cele mai mici tarife din țară. Există piscine unde accesul începe de la doar 20 de lei în timpul săptămânii, în timp ce alte complexe practică prețuri cuprinse între 60 și 90 de lei pentru o zi întreagă de relaxare.

Timișoara și Craiova rămân printre cele mai avantajoase variante

În vestul și sudul țării, prețurile sunt mai prietenoase. În Timișoara, un adult plătește între 35 și 45 de lei pentru acces, iar închirierea unui șezlong costă între 15 și 25 de lei.

La Craiova, accesul pentru întreaga zi pornește de la 55 de lei în timpul săptămânii și ajunge la 60 de lei în weekend.

La mare, tarifele cresc odată cu sezonul

În stațiunile de la malul mării, odată cu intrarea în sezonul de vârf, prețurile sunt semnificativ mai mari. În perioada verii, un adult poate plăti până la 130 de lei pentru accesul într-un parc acvatic, iar familiile beneficiază de pachete speciale, care pot ajunge la 450 de lei.

Brașovul se situează la mijlocul clasamentului

În zona Brașovului, tarifele sunt moderate. Accesul la piscine și ștranduri costă, în general, între 60 și 75 de lei pentru adulți, iar copiii beneficiază de reduceri consistente. Unele locații practică și tarife reduse după-amiaza.

Diferențe uriașe între cel mai mic și cel mai mare tarif

Analizând prețurile practicate în marile orașe din România, diferențele sunt semnificative. Cel mai mic tarif identificat este de 20 de lei pentru accesul la piscină în timpul săptămânii, în timp ce cea mai scumpă variantă ajunge la 400 de lei pentru un șezlong VIP în weekend.

Astfel, costul unei zile la piscină poate varia de aproape 20 de ori, în funcție de oraș, facilități și nivelul de confort ales. Pentru cei care caută variante accesibile, există numeroase opțiuni sub 60 de lei, în timp ce iubitorii experiențelor premium pot ajunge să plătească câteva sute de lei pentru o singură zi de relaxare.

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