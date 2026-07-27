Multe persoane au afirmat că tânărul ar face mai bine să meargă la muncă, însă acesta nu a ascultat de cei din jur și a făcut în continuare live-uri pe internet prin care afirma că își dorește să primească diferite sume de bani.

Recent, David Pușcaș a afirmat în cadrul unui interviu și pentru ce își dorea să obțină bani: visa să studieze la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București.

„Nu m-am mai dus la facultate, că m-au mutat din casă și munceam cu 600 de lei. Mi-ar fi plăcut să fac UNATC sau Jurnalism. Eram disperat cu televiziunea… A rămas doar un vis, dar nu îmi mai doresc lumea asta. Știu că nu e ușor și nu am șanse. Visul meu era să rog oamenii de pe TikTok să mă ajute să strâng bani să fac Facultatea de Asistență Socială, să ajut și eu alți copii”, a spus David Pușcaș în cadrul emisiunii „Online Story”.

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Fiul adoptat de Luminița Anghel și Marcel Pușcaș a dezvăluit și care au fost notele pe care le-a obținut la examenul de bacalaureat, spunând totodată că, deși a dorit să își continue studiile, situația în care s-a aflat după ce a terminat liceul nu i-a mai permis acest lucru.

„Nu eram de 10 pe linie, eram copil normal. Am luat BAC-ul în niște condiții oribile, abuzat fizic și psihic. Am luat medie mai mare decât copiii din clasă care aveau 10 pe linie. La BAC am avut Română, Logică și Istorie. Am fost la Dinu Lipatti. La Română am luat 8,60, la Logică 8,80. Am învățat singur cum am putut. La Istorie 7,16”, a încheiat David Pușcaș.