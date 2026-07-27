„Sunt și mijloace de acțiune la sol, dar nu pot fi distribuite peste tot. Nu pot pune un sistem în 30 de locuri. Îl dispun pe o anumită direcție și nu știi dacă tocmai pe acolo va ajunge o dronă. Aceste sisteme au limitări din punct de vedere al distanței, înălțimii și razei de acțiune”, a spus expertul militar la TVR.

Virgil Bălăceanu a adăugat că avioanele de luptă pot interveni rapid și sunt cea mai eficientă soluție împotriva dronelor, respingând totodată criticile privind costul ridicat al rachetelor folosite pentru doborârea acestora.

„Nu începem să facem calcule care devin meschine. Chiar dacă o rachetă aer-aer este de 10 sau 15 ori mai scumpă decât o dronă, putem compara acest cost cu viața oamenilor?”, susține el.

Referindu-se la cele trei drone doborâte în România în ultimele trei zile, Bălăceanu a apreciat reacția forțelor aeriene române: „În cazul dronei de vineri, aceasta a fost doborâtă la șase minute după ce aeronavele românești au decolat. Suntem în standarde sau chiar peste standarde. Trebuie să-i felicităm pe piloții români, Forțele Aeriene, Statul Major al Apărării și Armata României”.

Virgil Bălăceanu a explicat că dronele ajung în România pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei și că doborârea lor este necesară pentru protejarea populației, deoarece dronele Shahed sunt încărcate cu explozibili.

„Ne-ar bucura dacă NATO ar disloca mai multe mijloace de detectare și de combatere. Se demonstrează că vulnerabilitatea cea mai mare este pe flancul de sud-est, iar Alianța trebuie să acorde acestei zone atenția necesară”, a conchis el.

Reamintim că trei drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc în trei zile consecutive – 24, 25 și 26 iulie – și au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Autoritățile au confirmat că prima dronă, doborâtă pe 24 iulie în județul Buzău, este de tip Shahed, folosită Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Aceea a fost prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român de F-16.

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