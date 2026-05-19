Cât costă un kilogram de căpșuni românești în Piața Rahova din București

Piața Rahova este considerată cea mai ieftină din București. Așa cum era de așteptat, au apărut și aici primele căpșuni românești pe tarabe.

În 2026, un kilogram de căpșuni românești în Piața Rahova din București costă 17,50 lei. Imaginile au fost surprinse de fotoreporterul Libertatea.ro, Vlad Chirea, în dimineața zilei de 19 mai.

Taraba din Piața Rahova unde se vând căpșuni românești cu 17,50 lei. Foto: Vlad Chirea

Unde sunt cele mai scumpe căpșuni din București

Prețurile căpșunilor în piețele din București sunt extrem de variate, iar diferențele pot depăși chiar dublul între locații. Duminică, în Piața Amzei, un kilogram de căpșuni costa 35 de lei, fie că erau românești sau grecești, în timp ce în Piața Obor prețurile începeau de la 14,90 lei/kg.

În Piața Amzei, comercianții justifică tarifele ridicate prin costurile mari ale chiriei și cantitatea redusă de marfă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cât costă căpșunile în Piața Obor din București

În contrast, la Obor, cumpărătorii au avut opțiuni variate, cu prețuri de 15 lei, 16,90 lei sau chiar 18 lei/kg, iar la unele tarabe plata cu cardul este posibilă. Cele mai scumpe căpșuni din Obor ajung la 20 sau 25 de lei/kg, dar rămân semnificativ mai accesibile decât cele din Piața Amzei.

Cât ajung să coste cireșele în Piața Rahova din București

Cireșele de sezon au ajuns în Piața Rahova, cea mai ieftină piață din București, unde prețurile sunt considerabil mai mici decât în alte zone ale Capitalei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cireșele din Piața Rahova se vând la prețuri cuprinse între 17,90 și 27 de lei pe kilogram, mult sub cele din Piața Amzei, unde costul ajunge la 50-60 de lei kilogramul. Țara de origine a fructelor este Grecia, indică etichetele expuse de comercianți.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE