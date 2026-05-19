Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Rahova din București

Sezonul cireșelor este în toi, iar iubitorii fructelor de sezon au mers deja în piețele din București ca să vadă dacă își permit să cumpere un kilogram. Dacă în Piața Amzei cireșele se vindeau cu 50-60 de lei kilogramul, în Piața Rahova prețul este de aproape cinci ori mai mic.

Mai exact, în cea mai ieftină piață din București, clienții pot cumpărat cireșele cu 17,90 lei sau 18 lei. Cele mai scumpe cireșe ajung la 27 de lei kilogramul. Așa cum au scris vânzătorii pe etichetă, țara de origine a fructelor este Grecia.

Cât costă cireșele în alte piețe din București

Totuși, la polul opus se află cireșele din Piața Amzei, acolo unde un kilogram se vinde și cu 65 de lei, în cursul zilei de sâmbătă, 16 mai. Vânzătorii anunțatu încă de la început că acceptă plata și cu cardul.

În Piața Amzei, cei care vând cireșele au explicat că prețurile uriașe sunt rezultatul chiriei mari pe care trebuie să o plătească lună de lună pentru cele câteva tarabe.

În Piața Obor, tot sâmbătă, cireșele se vindeau cu 13,90 lei kilogramul. Mulți dintre bucureștenii care și-au dorit să își satisfacă pofta s-au înghesuit la tarabe, dar au așteptat la coadă să le vină rândul și să se bucure de câteva bunătăți.

Tot la Obor, alți vânzători dădeau kilogramul de cireșe din Grecia cu 15,90 lei, în timp ce cireșele românești costau 10,25 de lei kilogramul sau 30 de lei. Vânzătorii au mai scăzut prețul cireșelor din Piața Obor în data de 16 mai, față de ziua de 9 mai. La începutul lunii, fructele de sezon se vindeau în cea mai populară piață din București cu peste 20 de lei kilogramul.

