Cât ar fi costat cursele de la ROMAERO în București, după BIAS 2026

Bucureștenii s-au bucurat de un spectacol extraordinar la BIAS 2026. Cel mai mare show aviatic din România a avut loc sâmbătă, 29 august 2026, la ROMAERO și au fost prezenți peste 200.000 de spectatori din Capitală și din toată țară.

Totuși, când ar fi plecat de la ROMAERO, mulți dintre aceștia ar fi avut parte de o adevărată surpriză. Când ar fi încercat să comande curse de ridesharing, clienții ar fi avut parte de tarife dinamice astfel că prețul ar fi urcat până la aproape 300 de lei pentru unii dintre utilizatori, pentru cursă de aproape 9 kilometri.

Din capturile de ecran realizate de clienți direct în aplicație și ajunse în redacția Libertatea, pentru o cursă de 9 kilometri de la ROMAERO până în Mogoșoaia, unui client aplicația Uber i-ar fi arătat tarife cuprinse între 260 și 277 de lei pentru diferite categorii.

Tarifele pe Uber pentru o cursă de la ROMAERO în Mogoșoaia, după BIAS 2026

Pe de altă parte, unui alt client, la un scurt interval de timp, aplicația i-ar fi arătat tarife cuprinse între 90 și 98 de lei pe o cursă de la ROMAERO și până la Piața Unirii, în zona Hanul lui Manuc.

Tarifele curselor de la ROMAERO în zona Unirii, după BIAS 2026.

Aplicația precizează încă de la început, în dreptul prețurilor pentru cursele de pe Uber, că sunt aplicate „tarife mai mari ca de obicei”.

Ce sunt tarifele dinamice de pe Uber și când sunt aplicate

Tariful dinamic este un mecanism automat bazat pe algoritmul cererii și al ofertei în timp real. Rolul său principal este de a echilibra piața: să asigure că există întotdeauna mașini disponibile pentru cei care au nevoie urgentă de o cursă, așa cum se arată chiar pe site-ul companiei Uber.

Potrivit datelor de pe site-ul companiei, tariful dinamic apare cel mai des în următoarele situații:

Orele de vârf: Dimineața (7:30 – 9:30) când lumea pleacă la muncă/școală și seara (17:00 – 19:30).

Dimineața (7:30 – 9:30) când lumea pleacă la muncă/școală și seara (17:00 – 19:30). Condiții meteorologice nefavorabile: Ploaie torențială, ninsoare sau ger (când mai mulți oameni renunță la mersul pe jos).

Ploaie torențială, ninsoare sau ger (când mai mulți oameni renunță la mersul pe jos). Evenimente majore: Concerte, meciuri de fotbal, festivaluri sau ieșirea de la cluburi în weekend.

Concerte, meciuri de fotbal, festivaluri sau ieșirea de la cluburi în weekend. Perturbări în transportul public: Greve, blocaje rutiere majore sau suspendarea liniilor de metrou/tramvai.

Astfel, având în vedere numărul mare de participanți la evenimentul BIAS 2026, prețurile pentru ride sharing au fost ridicate, având în vedere cererea mare din zona ROMAERO – Băneasa. Aplicația îi avertiza pe utilizatori încă de la început că „tarifele sunt mai mari ca de obicei”.

Cum funcționează „tarifului dinamic”

Algoritmul monitorizează constant două variabile principale pe zone geografice restrânse (micro-zone sau cartiere), se mai precizează pe site-ul aplicației:

Cererea: Câți utilizatori deschid aplicația și solicită o cursă într-o anumită zonă.

Câți utilizatori deschid aplicația și solicită o cursă într-o anumită zonă. Oferta: Câți șoferi sunt activi, liberi și pregătiți să preia comenzi în aceeași zonă.

Când cererea depășește numărul de mașini disponibile, de exemplu, mai mulți oameni vor cursă decât mașini libere, prețul de bază al cursei este multiplicat de algoritm.

„Întrucât prețurile sunt actualizate în funcție de cererea în timp real, tarifele dinamice se pot modifica rapid. Tarifele dinamice variază și în funcție de zonele orașului”, precizează compania, pe site.

Ediția BIAS 2026 s-a încheiat sâmbătă seara la Băneasa

Cea de-a 14-a ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2026), cel mai mare spectacol aviatic din România, s-a încheiat sâmbătă seară pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Sute de mii de iubitori ai aviației, de la copii la pasionați de tehnică militară, au umplut platforma aeroportului pentru a urmări maratonul de evoluții aeriene care a durat mai bine de 12 ore. În 2026, BIAS a înregistrat un record de spectatori, numărul celor care au venit să vadă spectacolul depășit 200.000, potrivit Știrile PRO TV.

Evenimentul a început la primele ore ale dimineții și a oferit un show cu zboruri acrobatice civile, exercițiile tactice militare și expoziția statică de aeronave. Publicul a putut admira de aproape avioane de luptă, elicoptere de ultimă generație și tehnică de suport, puse la dispoziție de Forțele Aeriene Române și de partenerii internaționali.

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Piloții români și invitații străini au executat loopinguri, treceri la joasă înălțime și manevre de înaltă precizie care au smuls ropote de aplauze. Reprezentanții Aeroclubului României, alături de Hawks of Romania și formația de parașutiști Blue Wings, au oferit demonstrații de sincronizare impecabilă.

Evenimentul s-a încheiat tradițional după lăsarea întunericului, când publicul a asistat la seria specială de zboruri de noapte. Aeronavele echipate cu efecte pirotehnice au creat un spectacol de lumini pe cerul Capitalei, urmat de un foc de artificii care a tras cortina peste ediția din acest an.

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