Accesul publicului este complet gratuit, iar organizatorii așteaptă zeci de mii de spectatori pentru un maraton de acrobații, demonstrații militare și expoziții statice care reunesc peste 200 de participanți din România și din străinătate.

Orarul oficial al evoluțiilor aeriene de sâmbătă

Potrivit Bucharest International Air Show, porțile aeroportului se deschid la ora 08:00, oferind vizitatorilor posibilitatea de a ocupa cele mai bune locuri din fața pistei.

Între orele 09:00 și 09:30 are loc evoluția introductivă „Slow Start”, rezervată avioanelor ultraușoare și școlilor de zbor, dublată de o demonstrație moto spectaculoasă a celor de la Doomstrike.

Ceremonia oficială de deschidere este programată între 09:45 și 10:00, moment care dă startul maratonului aviatic.

Marele spectacol aerian se desfășoară neîntrerupt între orele 10:00 și 21:00, evoluțiile având loc la o distanță de doar 230 de metri de zona publicului. Seara se va încheia memorabil la ora 21:00 cu un show impresionant de drone și focuri de artificii, urmat de un concert programat până la ora 22:00.

Forțele Aeriene Române și invitații internaționali

Armata Română va impresiona auditoriul prin zboruri în formație, treceri la joasă înălțime și exerciții tactice efectuate cu aeronave F-16 Fighting Falcon, avioane de transport C-27J Spartan și C-130 Hercules, dar și elicoptere IAR-330.

Aviația civilă românească aduce în aer un Boeing 737 al companiei TAROM, în timp ce Iacării Acrobați, Flying Dragons Team și legendarul pilot lituanian Jurgis Kairys vor executa manevre acrobatice la limita imposibilului.

Participarea internațională din acest an este excepțională. Formația turcă Turkish Stars revine la București după o pauză de opt ani cu avioanele NF-5, iar legendara echipă Frecce Tricolori din Italia zboară din nou la BIAS după 14 ani cu cele nouă aparate MB-339.

Publicul va putea admira și evoluția de forță a Rafale Solo Display din Franța, alături de avioane F/A-18 Hornet din Spania, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado din Germania sau Pilatus PC-9 din Slovenia.

Ce poți vedea la expoziția de la ROMAERO

Pe lângă zborurile demonstrative, zona de Static Display oferă posibilitatea de a vedea de aproape tehnică de luptă și avioane istorice, fiind deschisă între orele 09:00 și 18:30.

Vizitatorii pot admira tehnică modernă, precum sistemul de rachete Patriot, instalația HAWK, radarul TPS-79R, dar și replici de o valoare istorică inestimabilă, cum ar fi machetele aparatelor realizate de Traian Vuia și Aurel Vlaicu sau celebrul IAR-80.

În hangarele H5 și H7 pot fi văzute simulatoare de zbor și primul avion comercial cu reacție produs în România, ROMBAC 1-11.

Transport și recomandări pentru public

Din cauza locurilor de parcare extrem de limitate din zona Aeroportului Băneasa, organizatorii recomandă insistent utilizarea transportului în comun.

STB și TPBI au înființat linia specială de autobuz 737 BIAS, care circulă la intervale de 10 minute între Piața Victoriei și Aeroportul Băneasa, în intervalul orar 08:00 – 22:30. De asemenea, zona rămâne accesibilă prin linia de tramvai 5.

Având în vedere că temperaturile pot fi ridicate pe pista de beton, spectatorii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, pălării de soare și să folosească cremă de protecție solară.

Hidratarea este esențială, pe amplasament fiind amenajate puncte de alimentare cu apă și zone cu food trucks.

Pentru siguranța copiilor sub 14 ani, care trebuie însoțiți obligatoriu de un adult, se recomandă utilizarea unei brățări de identificare scrise cu numărul de telefon al părinților.

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