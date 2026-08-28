Programul zborurilor de antrenament de vineri, 28 august

Prima zi a manifestării este rezervată antrenamentelor oficiale deschise publicului. Spectatorii au acces în perimetru între orele 14:30 și 18:30, interval în care pot fi urmărite pregătirile piloților și poate fi vizitată zona expozițională la sol (Static Display).

Pe cerul Capitalei vor evolua pentru sesiunile de pregătire echipele acrobatice Frecce Tricolori (Italia), Turkish Stars (Turcia) și Rafale Solo Display (Franța).

De asemenea, programul include evoluții ale aeronavei F/A-18 Hornet aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, precum și aparatele Panavia Tornado și Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, alături de tehnica de luptă a Forțelor Aeriene Române și aeronavele Aeroclubului României.

După ora 18:30 accesul noilor vizitatori nu mai este permis, iar persoanele aflate deja în incintă pot rămâne până la ora 20:00, când programul public al primei zile se încheie definitiv.

Marele show aviatic, spectacolul de drone și artificiile de sâmbătă, 29 august

Sâmbătă, 29 august, porțile evenimentului se deschid la ora 08:00, iar expoziția statică va putea fi vizitată între orele 09:00 și 18:30. Evoluțiile aeriene debutează la ora 09:00 cu o formație de aeronave, urmată la ora 09:30 de un moment demonstrativ al moto Doomstrike.

Ceremonia oficială de deschidere BIAS 2026 este programată la ora 09:45, dând startul marilor demonstrații aeriene ce se vor desfășura continuu între orele 10:00 și 21:00.

Punctul culminant al ediției din acest an va avea loc după înserare. La ora 21:00 va debuta un spectacol impresionant de drone și artificii ce va marca finalul demonstrațiilor aeriene, urmat între orele 21:00 și 22:00 de un concert live la sol.

În cazul în care condițiile meteorologice nefavorabile nu vor permite desfășurarea evenimentului sâmbătă, întreaga grilă de demonstrații aeriene și măsurile speciale de transport se vor aplica duminică, 30 august 2026.

Cum ajungi la Aeroportul Băneasa: Linia specială 737 STB și rutele de transport public

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) le recomandă vizitatorilor să evite deplasarea cu autoturismul personal din cauza locurilor extrem de limitate de parcare și a valorilor ridicate de trafic preconizate pe Calea București–Ploiești, Bulevardul Aerogării și Șoseaua Ion Ionescu de la Brad.

Pentru a facilita accesul publicului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a înființat linia specială de autobuz 737 BIAS, care asigură legătura directă între Piața Victoriei și Aeroportul Băneasa, pe traseul Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae G. Caramfil – Bd. Aerogării.

Graficul de circulație al liniei 737 este următorul:

  • Vineri, 28 august: autobuzele circulă la un interval de aproximativ 15 minute, între orele 15:00 și 21:45.
  • Sâmbătă, 29 august: autobuzele circulă la un interval de aproximativ 10 minute, între orele 08:00 și 22:30.

Pe linia 737 sunt valabile toate titlurile de călătorie și abonamentele metropolitane TPBI. De asemenea, sâmbătă va fi suplimentat parcul de tramvaie pe linia 5. În zona Aeroportului Băneasa mai opresc autobuzele liniilor 100, 196, 203, 304 și 335, precum și liniile regionale 441, 441B, 442, 443, 443B, 444, 446, 448 și 477.

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