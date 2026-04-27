Daniel Jonathan Gross atrage atenția că probabilitatea unui război nuclear crește anual cu 2%, pe fondul deteriorării situației geopolitice și al abandonării acordurilor de control al armelor.

În același timp, „ceasul apocalipsei” a fost ajustat la 85 de secunde până la miezul nopții, cel mai grav nivel din istoria sa.

Fizicianul rămâne optimist, afirmând că dezastrul poate fi evitat prin conștientizare globală, cooperare internațională și educație. Acesta consideră comunicarea și eforturile similare celor pentru combaterea schimbărilor climatice drept esențiale pentru a preveni o tragedie globală.

Crizele globale, de la conflictele armate la impactul inteligenței artificiale, amenință viitorul umanității, avertizează David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică.

Într-un interviu pentru IFL Science, fizicianul american a estimat că avem între 35 și 50 de ani pentru a preveni o catastrofă globală.

„Șansele ca omenirea să supraviețuiască mai mult de 50 de ani sunt foarte mici”, a declarat Gross, subliniind că riscul unei conflagrații nucleare este unul dintre cele mai mari pericole.

Gross avertizează că, având în vedere deteriorarea situației geopolitice din ultimele decenii, probabilitatea unui război nuclear crește anual cu 2%.

În ultimul deceniu, acordurile internaționale privind controlul armelor nucleare au fost abandonate, iar competiția pentru înarmare a atins niveluri alarmante.

„Există trei mari puteri nucleare care intră într-o cursă periculoasă a înarmării”, a explicat Gross, adăugând că progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale ar putea duce în curând la preluarea controlului asupra armelor nucleare de către tehnologii autonome.

În ciuda acestor avertismente sumbre, Gross crede că dezastrul poate fi evitat: „Omenirea are capacitatea să își rezolve problemele, dar acest lucru necesită o conștientizare globală, voință și, mai presus de toate, comunicare, în loc de conflicte”.

Un alt indicator al urgenței globale este reprezentat de „ceasul apocalipsei”, un simbol creat de oamenii de știință pentru a ilustra cât de aproape este lumea de o catastrofă.

Începând din ianuarie 2026, acești specialiști au ajustat ceasul la 85 de secunde până la miezul nopții, cel mai aproape de momentul critic din istoria sa.

Această decizie reflectă riscurile crescânde legate de conflictele nucleare, schimbările climatice și progresul necontrolat al inteligenței artificiale.

Gross subliniază importanța educației și a informării publicului pentru a preveni astfel de scenarii apocaliptice.

„Petrec mult timp explicând oamenilor ce se întâmplă și ce putem face pentru a schimba cursul evenimentelor”, a declarat el.

În ciuda estimărilor îngrijorătoare, fizicianul rămâne optimist că, prin colaborare globală, umanitatea poate evita o tragedie de proporții.

David Jonathan Gross a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 2004, împreună cu David Politzer și Frank Wilczek, pentru descoperirea „libertății asimptotice în teoria interacțiunii tari”. Această descoperire, realizată în 1973 la Princeton, explică modul în care cuarcii (particulă ipotetică considerată dintre constituenții ultimi ai materiei) interacționează în interiorul nucleului atomic, comportându-se ca particule libere la distanțe foarte mici.

