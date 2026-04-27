„Companiile aeriene nu sunt obligate să respecte standarde stricte de igienă”

Locurile de lângă culoarele avioanelor și aeroporturile se numără printre cele mai murdare locuri frecventate de oameni, avertizează experții în igienă.

De la tăvițele de verificare a securității până la centurile de siguranță, există numeroase suprafețe care acumulează germeni, iar pasagerii adesea nu sunt conștienți de acest lucru.

„Companiile aeriene nu sunt obligate să respecte standarde stricte de igienă. Între zboruri, curățenia se limitează la strângerea deșeurilor și ștergerea superficială a suprafețelor”, explică Elliot „Mo” Kreitenberg, specialist în prevenirea infecțiilor și co-creator al sistemului de dezinfectare cu ultraviolete GermFalcon.

Mai jos, o listă a celor mai contaminate zone.

Tăvițele de la controlul de securitate. Un studiu din 2018, realizat pe aeroportul din Helsinki, a arătat că jumătate dintre tăvițele de plastic folosite la controlul de securitate conțineau virusuri respiratorii, precum gripa A sau coronavirusuri.

„Acestea sunt printre cele mai murdare locuri din aeroporturi”, a declarat dr. Darin Detwiler, expert în sănătate publică.

Spre comparație, toaletele testate aveau un nivel mai mic de contaminare, probabil datorită igienei mai stricte aplicate în aceste spații.

Benzile transportoare de bagaje

Acestea sunt într-un contact constant cu mii de valize și mâini, devenind un teren propice pentru bacterii.

Studiile arată că roțile și partea inferioară a bagajelor pot conține mai multe bacterii decât scaunele de toaletă publice.

Scaunele de lângă culoar

Locurile de pe margine sunt cele mai expuse la contaminare, potrivit lui „Mo” Kreitenberg: „Fiecare pasager care merge la toaletă sau membru al echipajului care se stabilizează în timpul turbulențelor se prinde de spătarele scaunelor de pe culoar. Aceste suprafețe sunt mult mai contaminate decât locurile de la fereastră”.

Alte surse de microbi

Toaletele. Conform unei foste stewardese, toaletele din avion sunt spații închise, prost ventilate, unde aerul și suprafețele pot fi extrem de contaminate. Ea recomandă evitarea contactului direct cu suprafețele din aceste cabine.

Buzunarele scaunelor. Brenda Orelus, fostă stewardesă din Miami, susține că buzunarele scaunelor sunt „mai murdare decât toaletele". Echipele de curățenie elimină doar gunoiul vizibil, lăsând microbii să se acumuleze.

Mesele rabatabile. Un studiu din 2015 a arătat că mesele pliante din avion adună mai mulți germeni decât butoanele de la toalete sau centurile de siguranță. Pasagerii sunt sfătuiți să le șteargă înainte de utilizare.

Pentru a reduce riscurile, experții recomandă utilizarea frecventă a dezinfectantului pentru mâini, evitarea contactului cu suprafețele comune și curățarea locurilor înainte de utilizare.

