O amendă de 60 de euro a fost confirmată de Tribunalul Administrativ Regional din Austria Inferioară unui bărbat care a parcat temporar pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități.

Incidentul a avut loc pe 21 februarie 2026. Șoferul și-a parcat mașina pe un loc destinat exclusiv persoanelor cu dizabilități pentru a-și ajuta soția, care avea mâna ruptă, să coboare din mașină împreună cu fiica lor.

Acesta a declarat că „a lăsat vehiculul acolo doar pentru un minut, fără a bloca accesul altor persoane. Bărbatul a invocat condițiile meteo nefavorabile, precum zăpada și poleiul, și lipsa locurilor de parcare disponibile, argumentând că un drum mai lung pe jos nu era practicabil pentru soția sa.

Cu toate acestea, tribunalul a respins contestația sa. Judecătorii au subliniat că un braț fracturat nu reprezintă o dizabilitate permanentă și, prin urmare, nu justifică utilizarea locurilor de parcare rezervate exclusiv persoanelor cu handicap.

„Este imperativ ca aceste locuri să rămână libere pentru cei care depind permanent de ele”, se arată în decizia instanței.

Deși șoferul a fost sincer în legătură cu încălcarea regulilor, instanța a considerat că acesta și-a asumat un comportament cel puțin neglijent, dacă nu chiar intenționat.

De asemenea, judecătorii au respins ideea existenței unei „limite de toleranță” pentru opririle scurte, subliniind că un loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități trebuie să fie întotdeauna disponibil pentru cei care au un permis valabil.

În final, bărbatul, care nu avea antecedente, a fost obligat să plătească amenda de 60 de euro și un cost suplimentar de 12 euro pentru procedurile judiciare.

Decizia este definitivă, iar o altă cale de atac nu mai este posibilă.

