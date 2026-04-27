O influenceriță de origine poloneză, Klaudia Zakrzewska, și-a pierdut viața în urma unui accident tragic produs în fața unui club de noapte din Soho, Londra.

Cunoscută online sub numele de „Klaudiaglam” și urmărită de peste 258.000 de fani pe Instagram, a decedat pe 25 aprilie, la spital, din cauza rănilor suferite.

Potrivit Poliției Metropolitane, accidentul a avut loc pe 19 aprilie, în jurul orei 4.30, pe strada Argyll. Martorii au relatat că un vehicul negru a intrat în plin într-un grup de persoane aflate în fața clubului Inca, unde Klaudia petrecuse seara alături de prieteni.

În imaginile publicate pe rețelele sociale, tânăra este surprinsă fiind lovită de mașină și prinsă dedesubt, în timp ce trecătorii încearcă să o ajute.

Un bărbat în jur de 50 de ani a suferit răni care i-au schimbat viața, iar o altă femeie, în vârstă de 30 de ani, a fost rănită ușor.

Poliția a confirmat că o femeie de 29 de ani, Gabrielle Carrington din Manchester, a fost arestată la locul faptei și este acuzată de tentativă de omor, vătămare corporală gravă, conducere periculoasă și conducere sub influența alcoolului.

Ea a fost prezentată în fața magistraților pe 21 aprilie și va apărea din nou în instanță pe 19 mai la Old Bailey. După decesul Klaudiei, acuzația de tentativă de omor va fi înlocuită cu cea de omor.

Potrivit procurorului Rizwan Amin, Carrington a recunoscut sub jurământ, la audiere, că era „în conflict” cu Zakrzewska. Se pare pentru că luptau pentru același bărbat. Procurorul a subliniat că femeile aveau o dispută „de durată” și „se cunoșteau bine”. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că, în momentul incidentului, Carrington avea o concentrație de alcool în sânge de peste două ori mai mare decât limita legală de 0,8 la mie.

Gabrielle Carrington, cunoscută sub numele de scenă Riellieuk, a fost finalistă a emisiunii „X Factor” în 2013.

Detectivul-șef inspector Alison Foxwell a declarat: „Dorim să transmitem condoleanțe profunde familiei și prietenilor Klaudiei în urma acestei vești tragice. Gândurile noastre sunt, de asemenea, alături de toți cei afectați de acest incident”.

Poliția a făcut apel la public să evite speculațiile pe rețelele sociale și să nu distribuie imagini grafice ale accidentului, pentru a respecta intimitatea victimei și a familiei sale.

